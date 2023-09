Les actions de Wall Street sont mitigées alors qu'Apple lance l'événement d'automne, les investisseurs attendent les données sur l'inflation

By

Mardi à midi, les actions de Wall Street se sont négociées de manière mitigée alors que les investisseurs attendaient la publication des données clés sur l'inflation. Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a reculé de plus de 0.7 % en raison d'une baisse des actions Oracle, tandis que le S&P 500 a chuté d'environ 0.3 %. Cependant, l'indice Dow Jones Industrial Average a réduit ses pertes antérieures et s'est échangé en hausse d'environ 0.2 %.

Les valeurs technologiques ont occupé le devant de la scène mardi alors qu'Apple a annoncé le lancement de l'iPhone 15 lors de son événement annuel. L’anticipation de l’introduction en bourse à succès d’Arm a également ajouté à l’enthousiasme. Des rapports indiquent que le carnet de commandes d'Arm fermera plus tôt, la cotation étant jusqu'à 10 fois sursouscrite.

La hausse des prix du pétrole a également contribué aux inquiétudes concernant l’inflation. Les contrats à terme sur le brut WTI et le Brent ont atteint leur plus haut niveau depuis neuf mois, reflétant le déficit d'approvisionnement du marché pétrolier mondial de plus de 3 millions de barils par jour au prochain trimestre, selon les données de l'OPEP.

Les investisseurs surveillent de près les données cruciales sur l'inflation américaine publiées mercredi, à la recherche de signes d'un ralentissement des dépenses. De plus, la publication jeudi du rapport sur les ventes au détail d'août fournira un aperçu plus approfondi de la résilience des ménages.

Les données économiques à venir joueront un rôle important dans la détermination des actions de la Réserve fédérale lors de sa réunion de septembre. Les investisseurs évaluent si de nouvelles hausses des taux d’intérêt sont envisagées et si elles ont été intégrées dans le marché boursier.

(Source : Yahoo Finances)