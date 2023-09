Evie Networks étend son partenariat avec Dan Murphy's pour installer davantage de bornes de recharge pour véhicules électriques

Evie Networks, une société spécialisée dans les chargeurs publics pour véhicules électriques, a annoncé un partenariat étendu avec Dan Murphy's pour installer des bornes de recharge supplémentaires dans leurs magasins. Cinq bornes de recharge ont déjà été installées dans les magasins Dan Murphy à travers l'Australie, et une sixième station est prévue à Broadmeadows, Victoria.

Ce partenariat constitue une étape positive vers l’amélioration de l’accessibilité aux infrastructures de recharge des véhicules électriques. En élargissant le réseau de bornes de recharge dans les magasins Dan Murphy's, davantage de propriétaires de véhicules électriques auront un accès pratique aux installations de recharge lorsqu'ils magasinent ou font leurs courses. Cela correspond également à la demande croissante d’options de transport durables.

Twitter aurait banni le New York Times, un annonceur majeur

Dans une démarche surprenante, Twitter, désormais connu sous le nom de X, aurait banni le New York Times, empêchant les utilisateurs de voir les tweets renvoyant au contenu du journal. Cette action est particulièrement ironique car le New York Times est l'un des principaux annonceurs de X et mène des campagnes promotionnelles pour son site sportif, The Athletic.

L'engagement sur les tweets renvoyant vers le site Web du New York Times a considérablement diminué fin juillet et a continué de baisser tout au long du mois d'août. Cette baisse a été observée en comparant l'engagement avec les tweets d'autres grands services d'information tels que la BBC, CNN, Politico, le Wall Street Journal et le Washington Post. Au cours de la même période, l'engagement envers les publications de ces sites d'information concurrents a augmenté ou est resté constant.

Meta (anciennement Facebook) aurait développé un modèle d'IA avancé pour concurrencer OpenAI

Meta serait en train de construire un modèle d'IA avancé qui vise à égaler l'efficacité du modèle de langage populaire d'OpenAI, GPT-4. Cet outil d'IA générera du texte et des analyses destinés aux entreprises. L’objectif de cette initiative est de rivaliser avec l’afflux de nouveaux modèles d’IA entrant sur le marché. Pour ce faire, Meta chercherait à acquérir des puces Nvidia avancées.

Le modèle d'IA développé par Meta devrait aider les entreprises de diverses manières, notamment en générant des textes sophistiqués, en effectuant des analyses complexes et en produisant des résultats supplémentaires. En proposant ces services, Meta entend établir un avantage concurrentiel sur le marché de l'IA.

The Internet Archive fait appel de la perte d'une bibliothèque de livres électroniques

Internet Archive a annoncé son intention de faire appel d'une récente perte dans une affaire de droit d'auteur concernant sa bibliothèque de livres électroniques. Suite à un règlement, les Archives ont déjà limité l'accès à certains de leurs livres. La décision initiale déterminait que la numérisation des livres par les Archives ne relevait pas de la loi américaine sur l'utilisation équitable. Par conséquent, le site Web a dû restreindre l’accès du public aux livres disponibles dans le commerce et protégés par le droit d’auteur.

La décision d'Internet Archive de faire appel souligne leur engagement à préserver l'accès au savoir et à la littérature, tout en répondant aux préoccupations soulevées par les titulaires de droits d'auteur. Ce cas met en lumière les défis et les débats en cours autour des bibliothèques numériques et de leur utilisation équitable à l’ère numérique.

Exoplanète potentiellement habitable, K2-18b, identifiée par le télescope spatial James Webb

Le télescope spatial James Webb a identifié K2-18b, une exoplanète qui recèle un potentiel d'habitabilité et de recherche de vie extraterrestre. Découvert en 2015, K2-18b aurait un océan d'eau liquide à sa surface et pourrait contenir du méthane, du dioxyde de carbone et du sulfure de diméthyle. Cette exoplanète est nettement plus grande que la Terre, mesurant 8.6 fois sa taille, et présente une opportunité unique d’exploration scientifique au sein de notre galaxie.

Alors que nous continuons à découvrir des exoplanètes présentant des caractéristiques qui ressemblent à notre propre planète, la recherche de la vie au-delà de la Terre devient de plus en plus captivante. K2-18b offre un aperçu fascinant de la possibilité de mondes habitables au-delà de notre système solaire.

