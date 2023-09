Baldur's Gate 3 obtient un port PS5 impressionnant, selon Digital Foundry

Sorti sur PlayStation 5 cette semaine, Baldur's Gate 3 a reçu les éloges pour son portage impressionnant de la part des experts en technologie de Digital Foundry. Le jeu de rôle tentaculaire sur le thème de Dungeons & Dragons de Larian Studios fonctionnerait à un niveau équivalent à la version PC avec des paramètres ultra.

Une caractéristique notable de la version PS5 est la possibilité d’activer ou de désactiver le mode performance. Dans les deux modes, le jeu conserve une résolution de 1440p. Le mode Performance vise une fluidité de 60 images par seconde, ce qui, selon Digital Foundry, est en grande partie atteint. Cependant, la ville de Baldur's Gate elle-même provoque quelques problèmes de performances, avec une fréquence d'images qui descend en dessous de 30 ips dans certaines zones.

Le mode qualité, en revanche, verrouille la fréquence d'images à 30 ips. Digital Foundry rapporte qu'il atteint cet objectif de manière constante, sauf dans l'acte 3 où la fréquence d'images tombe entre 20 et 5 secondes. Cependant, dans l’ensemble, la version PSXNUMX offre des performances relativement stables.

En ce qui concerne le multijoueur en écran partagé, il y a des réductions notables en termes de performances. Néanmoins, le jeu maintient une fréquence de 30 ips stable, sauf dans l'acte 3 où la fréquence d'images tombe aux 20 s.

De plus, bien que Baldur's Gate 3 ne prenne actuellement pas en charge le jeu croisé, Larian a confirmé que cela figurait sur leur feuille de route. Le studio travaille activement à la correction des bugs et des problèmes de performances depuis la sortie du jeu, dans le but de permettre à terme le jeu en coopération sur les plateformes PC et PS5.

Dans l'ensemble, Baldur's Gate 3 a été salué comme un « moment historique dans le genre » par IGN. Le jeu offre une expérience RPG tactique riche avec une histoire bien écrite, des personnages complexes et des choix significatifs à faire pour les joueurs. Les propriétaires de PlayStation 5 peuvent accéder à une procédure pas à pas complète et à d’autres ressources pour améliorer leur expérience de jeu.

Source : [Fonderie numérique, IGN]