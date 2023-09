Fuite des prix de la série iPhone 15 : hausse potentielle des prix pour les modèles professionnels

Le briefing technique d'aujourd'hui apporte des nouvelles passionnantes du monde de la technologie. Des informations divulguées révèlent des prix possibles pour la série iPhone 15, suggérant que les modèles Pro pourraient connaître une augmentation de prix. Les versions Pro disposent de diverses nouvelles améliorations, notamment un cadre en titane, un écran avec des cadres plus fins et un bouton d'action, ce qui pourrait augmenter considérablement le coût de fabrication.

Selon un rapport de Tom's Guide, le prix de l'iPhone 15 devrait commencer à 799 $, tandis que celui de l'iPhone 15 Plus pourrait commencer à 899 $. Cependant, ces prix sont encore susceptibles de changer et il reste incertain si les modèles de base connaîtront également une hausse de prix. Les modèles standard d’iPhone 15 et Plus devraient recevoir des mises à niveau substantielles, mais il n’est pas clair si cela affectera leur prix.

En revanche, les modèles d’iPhone 15 Pro connaîtront probablement une hausse de prix. L’iPhone 15 Pro devrait coûter environ 1099 15 $, tandis que le plus grand iPhone 1199 Pro Max pourrait avoir un prix de 1299 15 $, voire XNUMX XNUMX $. L'augmentation significative du prix de l'iPhone XNUMX Pro Max peut être attribuée à l'ajout d'un nouvel objectif zoom périscope.

Par ailleurs, l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a partagé un selfie pris par la caméra à bord de la mission solaire Aditya-L1. Le vaisseau spatial, en route vers le point Lagrange 1 (L1) entre le Soleil et la Terre, a capturé une image d'eux-mêmes avec la Terre et la Lune. Cela a marqué un moment monumental pour l'ISRO car cela a également servi de test réussi des caméras du vaisseau spatial.

YouTube teste également une nouvelle fonctionnalité de jeu appelée Playables. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de jouer à des jeux directement sur la plateforme YouTube, que ce soit sur un ordinateur ou un appareil mobile. Bien qu'il soit actuellement testé auprès d'un groupe sélectionné d'utilisateurs, il n'est pas clair si Playables sera disponible à un public plus large à l'avenir.

Les utilisateurs de Slack peuvent s’attendre à une prochaine fonctionnalité d’IA appelée AI Conversation Summary. Cette fonctionnalité fournira aux utilisateurs un résumé rapide des messages non lus dans les groupes et les canaux, et les utilisateurs pourront également poser à l'IA des questions liées à ces conversations. La fonctionnalité AI Conversation Summary sera bientôt disponible dans une capacité limitée.

Enfin, la sortie de Google Android 14 a été retardée. Initialement prévu pour ce mois-ci, Android 14 devrait désormais être lancé aux côtés des appareils Pixel 8 et Pixel 8 Pro de Google le 4 octobre 2023.

