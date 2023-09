Mylio Photos : la solution à la surcharge numérique

By

À l’ère numérique d’aujourd’hui, nous sommes constamment bombardés de photos, de vidéos et de fichiers dispersés sur de nombreux appareils. Cela peut conduire à des sentiments de dépassement et de frustration alors que nous avons du mal à trouver des médias spécifiques ou à gérer le volume considérable de contenu. Cependant, Mylio Photos offre une solution complète à ces défis, ce qui en fait un outil indispensable pour toute personne confrontée à une surcharge numérique.

L'une des fonctionnalités clés de Mylio Photos est sa bibliothèque flexible et unifiée. Cela permet aux utilisateurs de consolider la durée de vie de leurs médias dans un seul emplacement accessible. Que vous utilisiez un ordinateur Windows, un iPhone, une tablette Android ou un Mac, Mylio Photos garantit que vos médias sont synchronisés de manière transparente sur tous les appareils. Vous pouvez lier des dossiers existants ou importer des fichiers et des dossiers pour créer une bibliothèque centralisée.

La recherche de photos ou de vidéos spécifiques est facilitée grâce à l'index piloté par l'IA de Mylio Photos. Cet index, construit de manière privée sur les appareils des utilisateurs, organise les médias en fonction de dates, d'événements, de lieux et de personnes. Il comprend également des balises pour les visages détectés dans les images, la reconnaissance de texte, les métadonnées, les données GPS et les activités et objets identifiés par l'IA. Avec la possibilité d'appliquer des QuickFilters aux recherches, les utilisateurs peuvent affiner les résultats avec une précision étonnante.

L'un des avantages les plus importants de l'utilisation de Mylio Photos est la réduction de la dépendance au stockage cloud. Bien que le cloud soit pratique, il nécessite une connectivité Internet constante et soulève des problèmes de confidentialité. Mylio Photos propose une approche équilibrée en permettant aux utilisateurs de stocker des médias localement tout en offrant la possibilité d'utiliser le stockage cloud en cas de besoin.

L'intégration transparente avec des applications d'édition populaires telles que Lightroom est une autre fonctionnalité remarquable de Mylio Photos. Les photographes peuvent facilement modifier des fichiers et les enregistrer dans leur bibliothèque Mylio Photos, à l'aide de métadonnées conformes aux normes de l'industrie. Le partage d'images via le presse-papiers universel est également simplifié, permettant une intégration facile avec des documents, des sites Web, etc.

Un autre avantage notable de Mylio Photos est l’accès hors ligne depuis n’importe où. Contrairement à la plupart des services photo, Mylio Photos permet aux utilisateurs d'accéder, de modifier et de gérer leurs fichiers sans dépendre d'une connexion Internet. Cela garantit que les utilisateurs ont un contrôle total sur leurs médias, même lorsqu'ils sont en déplacement.

Mylio Photos propose une solution holistique de gestion des actifs numériques dont l'utilisation est gratuite pour un nombre illimité de fichiers. Pour ceux qui recherchent des fonctionnalités supplémentaires, le forfait premium Mylio Photos+ comprend des sauvegardes automatisées et d'autres fonctionnalités améliorées.

Dans l'ensemble, Mylio Photos est un outil puissant pour gérer la surcharge numérique de manière complète et rationalisée. Que vous ayez besoin d'accéder à des fichiers hors ligne, d'organiser rapidement des images avec des outils d'IA ou de raconter des histoires visuelles significatives, Mylio Photos fournit les outils nécessaires pour simplifier et enrichir vos expériences numériques.

Sources:

– Mylio Photos (www.mylio.com)