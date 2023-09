Taïwan présente de nouvelles lignes directrices pour l'industrie des actifs numériques

By

Taïwan a rejoint la liste croissante des pays mettant en œuvre des réglementations pour le secteur des actifs numériques. La Commission de surveillance financière de Taiwan (FSC) a élaboré dix principes directeurs visant à trouver un équilibre entre la promotion de l'innovation et la protection des investisseurs.

L'une des dispositions clés des lignes directrices est la répression des bourses offshore opérant à Taiwan sans obtenir de licences FSC. Cela signifie que les bourses mondiales comme Binance, Bitfinex et Kraken, qui fonctionnaient sans se conformer aux réglementations de plusieurs juridictions, seront désormais soumises à un examen plus strict.

Taïwan a subi les effets négatifs des échanges non réglementés, car il a été l'un des pays les plus touchés par l'effondrement du FTX. En conséquence, le FSC prend des mesures proactives pour protéger les investisseurs et assurer la stabilité du marché des actifs numériques.

En plus de réprimer les bourses malhonnêtes, les nouvelles directives de Taiwan exigent également que les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) demandent l'approbation du FSC avant de publier des publicités. Les VASP sont également tenus de séparer les actifs des clients du capital d’exploitation et de mettre en œuvre de solides programmes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Les lignes directrices interdisent en outre l'offre de produits dérivés complexes aux investisseurs particuliers, imposant de lourdes sanctions en cas de non-respect.

L'émission de jetons est un autre domaine abordé par les lignes directrices. Les VASP seront tenus de divulguer leurs livres blancs au FSC pour examen avant d'émettre des jetons. Cette mesure vise à promouvoir la transparence et à protéger les investisseurs contre les stratagèmes frauduleux.

Il convient de noter que la juridiction du FSC ne couvre pas les jetons non fongibles (NFT), car leurs caractéristiques uniques et leur composabilité nécessitent une réglementation plus complète.

La décision de Taiwan de réglementer le secteur des actifs numériques reflète la tendance croissante des régulateurs mondiaux à rattraper le développement rapide du marché de la cryptographie. En mettant en œuvre ces lignes directrices, Taïwan vise à créer un environnement plus sûr et plus transparent pour les investisseurs tout en favorisant l'innovation dans le secteur des actifs numériques.

