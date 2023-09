Tailor lance la version bêta du plugin ChatGPT pour le logiciel ERP sans tête

By

Tailor, l'un des principaux fournisseurs de logiciels ERP sans tête, a récemment annoncé le lancement bêta de son dernier plugin, le plugin Tailor ChatGPT. Tirant parti de la technologie ChatGPT d'OpenAI, ce plugin offre une interface conversationnelle pour interagir avec les données au sein des applications hébergées sur la plateforme Tailor.

Avec le plugin Tailor ChatGPT, les utilisateurs peuvent contrôler sans effort diverses applications sur la plateforme Tailor à l'aide de commandes en langage naturel. Par exemple, les utilisateurs peuvent facilement demander des actions au système de gestion des commandes (OMS) de Tailor en indiquant simplement « Afficher la liste des commandes de la semaine dernière sous forme de tableau » ou « Créer une commande pour [nom du produit] ». Cette approche conversationnelle permet une saisie et une extraction conviviales des données du SGD.

L'un des principaux avantages du plugin Tailor ChatGPT est sa capacité à éliminer le besoin pour les utilisateurs de maîtriser les opérations de l'écran, réduisant ainsi la courbe d'apprentissage pour les utilisateurs nouveaux et peu fréquents du système. De plus, il a le potentiel d'éliminer le besoin d'une interface utilisateur graphique (GUI) dans certains scénarios, ce qui entraîne des économies significatives dans la conception et le développement du système.

L'approche basée sur le dialogue du plugin ChatGPT permet aux utilisateurs de personnaliser la sortie des données dans n'importe quelle disposition souhaitée, améliorant ainsi le confort de l'utilisateur et la flexibilité du système. Cette concentration sur des solutions conviviales et flexibles s'aligne sur l'engagement de Tailor Technologies à créer une plate-forme de système d'entreprise basée sur l'IA.

Tailor Technologies croit fermement que l’IA jouera un rôle crucial dans l’amélioration de l’interface homme-système. En intégrant une technologie d'IA telle que ChatGPT, Tailor vise à améliorer l'expérience utilisateur globale et à permettre aux utilisateurs d'interagir avec leur logiciel ERP de manière plus naturelle et intuitive.

Définitions:

– Logiciel ERP sans tête : logiciel ERP (Enterprise Resource Planning) qui se concentre sur la fourniture de fonctionnalités backend et de gestion des données sans interface utilisateur graphique (GUI) traditionnelle. Il fournit généralement des API et des plugins pour l'intégration à diverses applications frontales.

– ChatGPT : le modèle de langage d'OpenAI spécialisé dans la génération de réponses textuelles de type humain basées sur les entrées de l'utilisateur.

Sources : Tailor Technologies (https://www.tailor.tech/)