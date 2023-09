Selon les rumeurs, la Nintendo Switch 2 offrirait des performances améliorées et des temps de chargement réduits

Les rumeurs sur la très attendue Nintendo Switch 2 continuent de circuler, avec de nouveaux détails faisant surface sur ses performances et ses fonctionnalités. Des sources fiables ont affirmé que la console avait été présentée secrètement à la Gamescom en août, et maintenant une troisième source a corroboré ces affirmations et ajouté des informations supplémentaires.

Selon les rapports d'Eurogamer et de VGC, la Switch 2 exécuterait « The Legend of Zelda : Breath of the Wild » à une fréquence d'images et une résolution plus élevées, ce qui semble prometteur pour les fans du jeu populaire. Nate The Hate, un initié de Nintendo auparavant fiable, a également soutenu ces affirmations et a révélé plus de détails sur la console.

Une amélioration notable mentionnée par Nate The Hate est la réduction significative des temps de chargement. Il déclare que le nouveau matériel permettait des temps de chargement quasi instantanés pour les jeux, en particulier lors du démarrage à partir du menu principal. Il s’agit d’une amélioration majeure par rapport à la Switch originale, qui avait des temps de chargement d’environ 30 secondes.

En termes de performances, Nate The Hate affirme que « Breath of the Wild » fonctionnait à 60 images par seconde à une résolution 4K sur la Switch 2. Il a également mentionné que la console dispose de capacités avancées de lancer de rayons, similaires à celles de la PlayStation. 5 et Xbox Series X/S peuvent y parvenir. Il précise toutefois que la puissance brute de la Switch 2 devrait être inférieure à celle de la Xbox Series S.

Pour compenser cela, le Switch 2 peut utiliser une nouvelle technologie appelée DLSS (super échantillonnage d'apprentissage en profondeur), qui peut simuler une résolution 4K sur des appareils moins puissants. Cela pourrait offrir une expérience visuelle comparable à la 4K native tout en conservant l’efficacité des performances.

Bien qu'il y ait encore des incertitudes concernant la rétrocompatibilité de la Switch 2 et les dates officielles de révélation/lancement, Nate The Hate suggère que le prochain Nintendo Direct sera diffusé dans environ trois jours, peut-être le 14 septembre. Les jeudis.

En conclusion, les fonctionnalités supposées de la Nintendo Switch 2 indiquent des performances améliorées, des temps de chargement réduits et l'utilisation potentielle de la technologie DLSS. Les fans attendent avec impatience de nouvelles mises à jour de Nintendo concernant cette console très attendue.

