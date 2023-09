Les Mac M3 d'Apple retardés jusqu'en 2023, selon les analystes

Selon l'analyste fiable d'Apple Ming-Chi Kuo, la première vague de Mac M3 très attendus d'Apple ne sera pas lancée avant 2023. Kuo, qui reçoit souvent des informations privilégiées des chaînes d'approvisionnement de fabrication d'Apple, n'a pas fourni de détails précis sur le retard. Ce changement de calendrier reflète la sortie par Apple des modèles de MacBook Pro et Mac mini basés sur M2, initialement prévus pour fin 2022 mais finalement lancés en janvier 2023.

Mark Gurman de Bloomberg, une autre source d'information importante sur les produits Apple, a également révisé ses prédictions concernant une éventuelle annonce Mac en octobre. Bien qu'il pense qu'Apple aura certains produits à lancer après septembre, y compris une éventuelle actualisation de l'iPad Air, il prévoit que ces publications se feront par le biais de communiqués de presse plutôt que de vidéos d'annonce préenregistrées.

Il convient de noter que l'annonce de Kuo fait uniquement référence à la gamme MacBook et non aux autres appareils du portefeuille d'Apple. L'iMac se distingue comme un appareil qui aurait dû être actualisé depuis longtemps, car il reste le seul modèle de Mac sans variante de la puce M2. D'autre part, les non-MacBooks tels que le Mac mini, le Mac Studio et le Mac Pro ont reçu des mises à jour plus récentes avec des puces M2.

Les puces M3 devraient être fabriquées à l'aide d'un nouveau procédé 3 nm de Taiwan Semiconductor (TSMC). Ce processus permettra à Apple d'améliorer les performances de la puce sans augmenter la consommation d'énergie. La gamme M3 devrait comporter des cœurs CPU et GPU supplémentaires par rapport aux versions M2, ainsi que des améliorations architecturales introduites par Apple.

Ceux qui utilisent actuellement des Mac Intel qui peuvent se sentir lents ou incompatibles avec macOS Sonoma peuvent s'attendre à la génération M3 comme une mise à niveau intéressante. Les premiers utilisateurs des premiers Mac M1 fin 2020 pourraient également trouver la gamme M3 tentante pour une mise à niveau.

Bien qu'il ne soit pas certain qu'Apple abordera sa gamme de Mac lors de son événement de septembre, nous fournirons une couverture en direct des annonces le 12 septembre à 1 heures, heure de l'Est.

Sources:

– Ming-Chi Kuo

– Mark Gurman de Bloomberg