Des scientifiques utilisent des fleurs tropicales pour révolutionner le processus de développement de médicaments

Dans le cadre d'une percée passionnante, des chercheurs de l'Université de Bath ont exploité les propriétés uniques d'une fleur tropicale pour révolutionner l'approche de l'industrie pharmaceutique en matière de développement de médicaments. Inspirée par la nature, l'équipe s'est concentrée sur la création de médicaments plus stables et plus efficaces en utilisant une technique dérivée de l'Oldenlandia affinis, une petite fleur violette.

Traditionnellement, les traitements médicamenteux ciblent les protéines liées à la maladie pour bloquer leur activité, mais l'utilisation de petites molécules à cette fin présente des limites, en particulier pour bloquer les interactions protéiques. Pour surmonter ces limites, l’industrie pharmaceutique explore actuellement l’utilisation de petites protéines appelées peptides, ce qui pourrait améliorer la découverte de médicaments.

L’un des défis posés par les peptides et les protéines en tant que candidats médicaments est leur vulnérabilité structurelle. Ils ont tendance à s’effilocher, sont sensibles aux températures élevées et ont du mal à pénétrer dans les cellules où résident de nombreuses cibles médicamenteuses importantes. Cependant, l’équipe de l’Université de Bath a développé une nouvelle solution à ces problèmes.

La technique consiste à créer des protéines et des peptides « cycliques » en joignant leurs points de départ et d’arrivée, améliorant ainsi leur stabilité contre la chaleur et les produits chimiques et facilitant la pénétration cellulaire. Pour y parvenir, les chercheurs ont utilisé l’enzyme OaAEP1 d’Oldenlandia affinis, la modifiant et l’intégrant dans des cellules bactériennes pour une production de masse. Cette approche innovante offre des rendements plus élevés, utilise des réactifs durables et biologiquement respectueux, simplifie le processus et réduit les coûts.

Pour démontrer l’efficacité de leur méthode, les chercheurs ont appliqué leur technologie bactérienne OaAEP1 à une protéine appelée DHFR. Ils ont découvert que relier la tête et la queue de la protéine augmentait sa résistance à la température tout en conservant sa fonction normale.

Cette découverte a des implications importantes pour l’industrie de la découverte de médicaments. Le professeur Jody Mason du Département des sciences de la vie de l'Université de Bath a souligné l'importance de cette avancée, affirmant que la cyclisation rend les protéines et les peptides beaucoup plus robustes et que l'exploitation du super pouvoir de la plante Oldenlandia permet de créer un outil puissant qui aidera à découverte de médicament.

Les applications potentielles de cette technique s’étendent au-delà de l’industrie pharmaceutique. Le Dr Simon Tang, chercheur associé au Département des sciences de la vie de l'Université de Bath, a souligné sa pertinence dans l'industrie alimentaire, l'industrie des détergents, la biotechnologie et la production de bioénergie.

Les chercheurs ont déposé un brevet pour cette technique révolutionnaire. Leur étude, publiée dans le Journal of the American Chemical Society Gold, marque une avancée significative dans le développement de médicaments et ouvre de nouvelles portes à des traitements plus efficaces et plus accessibles.

Foire aux Questions

Quelle est l’importance de l’utilisation de la fleur tropicale dans le développement de médicaments ?

La fleur tropicale, Oldenlandia affinis, possède la capacité unique de créer naturellement des protéines cycliques dans le cadre de son mécanisme de défense. En exploitant ce super pouvoir et en modifiant l'enzyme de la fleur, des scientifiques de l'Université de Bath ont développé une technique permettant de créer des médicaments plus stables et plus efficaces.

Pourquoi les protéines et peptides cycliques sont-ils importants dans le développement de médicaments ?

Les protéines et peptides cycliques offrent une stabilité améliorée contre la chaleur et les produits chimiques, ce qui les rend plus robustes en tant que candidats médicaments. Ils facilitent également la pénétration cellulaire, ce qui est crucial pour cibler les protéines liées à la maladie et produire les effets thérapeutiques souhaités.

Comment la nouvelle technique simplifie-t-elle le processus de développement de médicaments ?

La nouvelle technique développée par les chercheurs de l'Université de Bath consiste à utiliser des cellules bactériennes pour produire des protéines et des peptides cycliques. Cette approche offre des rendements plus élevés, utilise des réactifs durables et réduit le nombre d'étapes requises dans le processus de production, le rendant ainsi plus simple et plus rentable.

Quelles autres industries pourraient bénéficier de cette avancée ?

Outre l’industrie pharmaceutique, l’industrie alimentaire, l’industrie des détergents, le secteur des biotechnologies et la production de bioénergie peuvent tous bénéficier potentiellement de cette avancée. Les applications de la technique s'étendent au-delà du développement de médicaments, offrant des opportunités d'innovation et des processus améliorés dans divers domaines.