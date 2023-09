L'ensemble Lego Super Mario 64 Question Mark Block est en vente

L'ensemble Super Mario 64 Question Mark Block Lego est un énorme hommage au jeu vidéo bien-aimé. Avec 2,064 64 pièces, ce set permet aux fans de recréer des environnements et des personnages de Super Mario XNUMX. Et le meilleur ? Il est actuellement en vente sur Amazon et Target au prix le plus bas jamais vu.

Habituellement au prix de 199.99 $, l'ensemble Lego Super Mario 64 Question Mark Block est maintenant disponible pour seulement 159.99 $. Cette remise donne aux fans la possibilité de posséder cette pierre de requête monolithique à un prix plus abordable.

Ce qui distingue ce Lego, ce sont ses fonctionnalités interactives. Le bloc Point d'interrogation s'ouvre intelligemment pour révéler des répliques miniatures d'éléments emblématiques de Super Mario 64. Le roi Bob-omb, Big Mr. I et divers autres secrets et œufs de Pâques sont tous inclus dans cet ensemble.

En plus d'être un diorama, l'ensemble Question Mark Block Lego peut également être combiné avec le système Lego Super Mario pour une jouabilité supplémentaire. Et si vous avez regardé les cours Lego Super Mario Starter mettant en vedette Mario et Luigi, c'est le moment d'acheter. Ces ensembles de démarrage, généralement au prix de 59.99 $, sont actuellement réduits à 47.99 $.

Ne manquez pas l'opportunité de posséder cet incroyable ensemble Lego et d'explorer le monde de Super Mario 64 dans une toute nouvelle dimension. Obtenez le vôtre aujourd'hui pendant qu'il est encore disponible à un prix réduit.

