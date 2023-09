Les athlètes d’élite qui se remettent du COVID-19 ne subissent aucun dommage cardiaque durable, selon une étude

Une étude récente menée par des chercheurs des centres médicaux universitaires d’Amsterdam a montré que les athlètes d’élite qui se sont remis du COVID-19 n’ont subi aucun dommage durable au cœur et ont pu poursuivre leur carrière sans être affectés par la maladie. L’étude visait à déterminer si le COVID-19, qui peut provoquer une inflammation des muscles cardiaques, avait un impact à long terme sur la santé cardiaque des athlètes d’élite.

L’étude a porté sur un total de 259 athlètes d’élite, âgés en moyenne de 26.5 ans, qui ont été suivis jusqu’à 27 mois après leur infection au COVID-19. Parmi les participants, 123 avaient été infectés par le COVID-19, dont 9 % signalaient des symptômes cardiovasculaires, tandis que 136 servaient de contrôle.

Au cours de la période de suivi, les athlètes qui avaient contracté le COVID-19 ont subi des examens cardiovasculaires supplémentaires, notamment une IRM cardiovasculaire. Les chercheurs ont comparé divers paramètres liés aux volumes et à la fonction ventriculaires, au rehaussement tardif du gadolinium (LGE) et aux temps de relaxation T1 entre les athlètes infectés et non infectés. De plus, des données sur les événements indésirables cardiaques, la charge d'arythmie ventriculaire et l'arrêt des carrières sportives ont été collectées.

Les résultats ont montré qu’aucun des athlètes d’élite n’a connu de complications cardiaques mettant fin à sa carrière. Il n’y avait pas non plus de différences significatives dans les paramètres fonctionnels et volumétriques du CMR entre les athlètes infectés et les témoins. Seuls quatre des athlètes infectés par le COVID-19 ont présenté une LGE, alors qu’aucun des contrôles ne l’a fait. Cependant, dans ces quatre cas, un seul a montré un renversement de la situation, tandis que les trois autres ont poursuivi leur carrière sportive sans aucun revers.

Sur la base de ces résultats, les chercheurs ont conclu que la reprise des sports de compétition de haut niveau après s'être rétablie d'une infection au COVID-19 est sûre et réalisable, même pour le faible pourcentage d'athlètes susceptibles de subir des séquelles myocardiques liées au SRAS-CoV-2.

Les auteurs de l’étude ont souligné que leurs résultats devraient être rassurants pour les athlètes et donner un aperçu des risques minimes associés à l’impact du COVID-19 sur le cœur. Le Dr Harald Jorstad, cardiologue du sport à l'UMC d'Amsterdam et l'un des auteurs de l'étude, a déclaré que sur la base des résultats de l'étude, l'atteinte cardiaque chez les athlètes atteints de COVID-19 est rare et les risques sont minimes, même pour ceux qui reprennent des activités sportives intensives. .

Dans l’ensemble, l’étude fournit des informations précieuses aux athlètes qui se remettent du COVID-19, indiquant qu’il est peu probable que des dommages cardiaques à long terme soient causés et qu’ils peuvent poursuivre leur carrière sportive en toute sécurité.

Sources:

– Centres médicaux universitaires d’Amsterdam, Heart : https://www.journals.elsevier.com/heart

– Auteurs de l’étude, centres médicaux universitaires d’Amsterdam.