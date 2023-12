Nouvelles connaissances sur l’évolution des gènes des microARN et leur origine

By

Les recherches menées par des scientifiques de l’Université d’Helsinki ont mis en lumière l’origine fascinante des gènes des microARN. Les molécules de microARN jouent un rôle crucial dans la régulation de l’activité des gènes et ont un impact profond sur divers processus biologiques. Mais d’où viennent ces gènes ?

Dans une étude révolutionnaire financée par l’Académie de Finlande, des chercheurs ont étudié le mécanisme à l’origine de la formation des gènes de microARN. Ils ont découvert que les palindromes complets de l’ADN jouent un rôle important dans l’évolution de ces gènes. Cependant, les chances que des mutations de bases aléatoires créent des séquences palindromiques sont extrêmement faibles, même pour de simples gènes de microARN. Cela a longtemps intrigué les scientifiques.

L’équipe de l’Institut de biotechnologie de l’Université d’Helsinki a découvert que les erreurs de réplication de l’ADN pourraient en réalité être bénéfiques dans le contexte des gènes de microARN. Ils ont comparé la réplication de l’ADN à la frappe sur un clavier, où les mutations sont souvent des erreurs à base unique. Cependant, ils étaient particulièrement intéressés par les cas où le processus de réplication copiait la séquence d’ADN à l’envers, créant ainsi un palindrome.

Pour comprendre l’origine et l’évolution des gènes des microARN, les chercheurs se sont concentrés sur leur structure simple. Ces gènes sont courts et doivent se replier en une structure en épingle à cheveux pour fonctionner correctement. Ils ont développé un algorithme informatique personnalisé pour modéliser l’histoire des gènes, leur permettant ainsi d’examiner les détails les plus précis des origines des gènes.

En comparant les génomes de différentes espèces de primates et de mammifères, les chercheurs ont identifié la présence ou l’absence de la paire de palindromes de microARN. Grâce à une modélisation détaillée, ils ont découvert que des palindromes complets pouvaient être créés par des événements de mutation uniques. Ce mécanisme nouvellement découvert explique au moins un quart des nouveaux gènes de microARN chez l'homme et d'autres primates. Il est intéressant de noter que des cas similaires ont été découverts dans d’autres lignées évolutives, ce qui suggère que ce mécanisme est universel.

Les implications de cette recherche vont au-delà des gènes de microARN. Les résultats suggèrent que le même mécanisme pourrait être généralisé à d’autres gènes et molécules d’ARN. Cette compréhension ouvre des possibilités pour la création de structures et de fonctions d’ARN plus complexes grâce à la sélection naturelle.

L'étude, publiée dans les Actes de l'Académie nationale des sciences (PNAS), contribue non seulement à notre compréhension de l'évolution des gènes des microARN, mais donne également un aperçu des principes de base de la vie biologique. L’émergence de nouveaux gènes à partir de séquences d’ADN non codantes fascine depuis longtemps les scientifiques, et cette recherche offre un modèle élégant pour leur évolution.