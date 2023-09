Les actions ouvrent en baisse alors que les investisseurs attendent l'événement Apple et les données sur l'inflation

By

Les actions ont ouvert en baisse à Wall Street mardi alors que les investisseurs attendaient l'événement très attendu d'Apple à l'automne et comptaient jusqu'au rapport sur les données clés sur l'inflation de mercredi. L'indice Nasdaq Composite a mené le repli, en baisse d'environ 0.3% en raison d'une baisse des actions d'Oracle après que le fabricant de logiciels a annoncé un ralentissement de la croissance des ventes de cloud. Le S&P 500 a chuté d'environ 0.2 %, tandis que le Dow Jones Industrial Average a chuté d'environ 0.1 %.

Les valeurs technologiques, en particulier Apple, occuperont le devant de la scène mardi alors que la société devrait lancer l'iPhone 15 lors de son événement très attendu d'automne. De plus, l’anticipation se développe pour l’introduction en bourse à succès d’Arm. La cotation du concepteur de puces serait jusqu'à 10 fois sursouscrite, le carnet de commandes devant être clôturé en début d'après-midi de mardi.

La hausse des prix du pétrole a également suscité des inquiétudes quant à la résistance de l'inflation aux efforts de la Réserve fédérale pour calmer les pressions. Les contrats à terme sur le brut WTI et le Brent ont atteint mardi un plus haut de neuf mois après que les données de l'OPEP ont révélé un déficit d'approvisionnement de plus de 3 millions de barils par jour au trimestre prochain.

Les investisseurs se concentrent sur les données cruciales de mercredi sur l'inflation de la consommation aux États-Unis, guettant les signes d'un ralentissement des dépenses. La publication jeudi du rapport sur les ventes au détail du mois d'août permettra de mieux comprendre la résilience des ménages.

Les prochaines données économiques seront évaluées quant à leur potentiel d'influence sur la Réserve fédérale lors de sa réunion de septembre. Les investisseurs se demandent si de nouvelles hausses de taux d’intérêt restent envisageables et si elles ont été intégrées dans le marché boursier.

Dans l'ensemble, les acteurs du marché boursier attendent avec impatience l'événement d'Apple, analysant les données d'inflation et considérant l'impact potentiel des futures décisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale sur le marché.

