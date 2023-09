Les actions d'Oracle chutent après un faible rapport sur les revenus du deuxième trimestre

By

Les actions d'Oracle Corporation ont chuté de 10 % avant la cloche d'ouverture suite à la publication de son rapport financier du deuxième trimestre fiscal. L'éditeur de logiciels a annoncé un bénéfice ajusté de 1.19 $ par action, légèrement supérieur aux attentes des analystes, qui étaient de 1.15 $ par action. Cependant, les revenus se sont élevés à 12.45 milliards de dollars, en deçà des 12.47 milliards de dollars attendus.

WestRock va de l'avant avec sa fusion alors que les actions de Smurfit Kappa coulent

La société de papier et d'emballage WestRock a vu ses actions augmenter de 6 % avant la cloche après avoir annoncé son intention de fusionner avec la société Smurfit Kappa basée à Dublin. En revanche, les actions de Smurfit Kappa ont chuté de plus de 8 % en réponse à cette nouvelle.

L'action Apple augmente avant le lancement de l'iPhone

Les actions d'Apple ont connu une légère augmentation avant la cloche précédant le très attendu événement de lancement de l'iPhone. L'événement, prévu à 1 h HE, a généré du buzz et de l'enthousiasme parmi les passionnés de technologie et les investisseurs.

Bank of America revalorise ses actions Cintas

Cintas a vu ses échanges avant commercialisation augmenter de 1 % après avoir reçu une mise à niveau de sa note d'achat de la part de Bank of America. Cette mise à niveau intervient alors que la probabilité d'un scénario d'atterrissage en douceur augmente, mettant en évidence les perspectives positives du titre.

Les magasins généraux Casey's dépassent les attentes en matière de bénéfices

Le titre de vente au détail Casey's General Stores a connu une augmentation de 4 % dans les échanges avant commercialisation après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfices pour le dernier trimestre. La société a déclaré un bénéfice de 4.52 $ par action, dépassant les 3.36 $ attendus par action. Même si les revenus ont été légèrement inférieurs aux attentes, les investisseurs ont néanmoins été encouragés par les résultats positifs.

Geron reçoit une mise à niveau de Goldman Sachs

Geron, une société de traitement du cancer du sang, a vu son action augmenter de 5 % avant la cloche après avoir reçu une mise à niveau de sa note d'achat de Goldman Sachs. Cette mise à niveau est intervenue avant le lancement du médicament de Geron en 2024, qui pourrait potentiellement générer une croissance significative des actions de la société, les analystes prévoyant une augmentation potentielle pouvant atteindre 70 %.

