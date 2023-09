La moyenne industrielle du Dow Jones augmente à mesure que Tesla et Qualcomm montent en flèche

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0.3% ou 88 points, tandis que le Nasdaq a bondi de 1.2% et le S&P 500 de 0.7%. Tesla a connu une augmentation significative, son action ayant augmenté de plus de 10 % après que Morgan Stanley a rehaussé la société de surpondération à pondération égale. La mise à niveau était basée sur l'impact potentiel du supercalculateur de Tesla, Dojo, qui peut traiter les données de ses véhicules pour former des modèles d'IA pour les voitures autonomes. Les analystes de Morgan Stanley prédisent que Dojo pourrait ajouter jusqu'à 500 milliards de dollars à la valeur de l'entreprise Tesla en favorisant une adoption plus rapide des « robots-taxis » et des services réseau.

Le fabricant de puces Qualcomm s'est également bien comporté, avec une hausse de 4 % du cours de son action. Cela s'est produit après avoir élargi son accord pour fournir à Apple des modems 5G pour ses iPhones jusqu'en 2025. Le moment de l'accord est stratégique, car Apple devrait dévoiler le nouvel iPhone 15 lors d'un prochain événement de lancement. Wedbush estime qu'un quart des 1.2 milliard de bases installées d'Apple n'ont pas mis à niveau leurs iPhones depuis quatre ans, ce qui représente une opportunité pour Apple d'augmenter les prix des modèles iPhone 15 Pro et Max.

Disney et Charter Communications ont résolu un différend concernant les frais de câble, permettant aux clients du câble de Charter d'accéder à nouveau à plusieurs chaînes appartenant à Disney. L'accord permet également à certains clients Spectrum d'accéder aux applications financées par la publicité Disney+ et ESPN+. Cette évolution positive a renforcé la confiance des investisseurs dans les valeurs médiatiques telles que Fox Corp Class A, Paramount et Warner Bros Discovery Inc.

Par ailleurs, JM Smucker a conclu un accord pour acquérir Hostess Brands pour 34.25 $ par action, valorisant cette dernière à environ 5.6 milliards de dollars. Bien que l'action de JM Smucker ait chuté de 6 %, Hostess a vu un bond de 19 % pour atteindre un nouveau sommet sur 52 semaines. JM Smucker est sorti victorieux de la concurrence de General Mills dans la guerre d'enchères pour Hostess Brands.

Dans l’ensemble, le marché boursier a connu des mouvements positifs grâce aux mises à niveau, aux transactions importantes, à la résolution des différends et aux lancements de produits stratégiques.

Définitions:

– Dow Jones Industrial Average : un indice boursier qui mesure la performance boursière de 30 grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis.

– S&P 500 : un indice boursier qui suit la performance de 500 grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis.

– Nasdaq : un indice boursier qui comprend environ 3,000 XNUMX actions négociées sur la bourse Nasdaq, connue pour ses sociétés axées sur la technologie.

– Tesla : une entreprise de véhicules électriques et d’énergie propre.

– Qualcomm Incorporated : une société multinationale de semi-conducteurs et d’équipements de télécommunications.

– Apple : une entreprise technologique connue pour ses produits électroniques grand public, ses logiciels et ses services.

– Disney : un conglomérat multinational de divertissement et de médias.

– Charter Communications : une entreprise de télécommunications et de médias de masse.

– JM Smucker : une entreprise de produits alimentaires et de boissons connue pour ses différentes marques grand public.

– Hostess Brands : une entreprise qui produit des snack-cakes et des produits de boulangerie.

– General Mills : une entreprise multinationale de fabrication de produits alimentaires.

Sources:

– Note client de Morgan Stanley

– Analyse Wedbush