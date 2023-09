Steam célèbre son 20e anniversaire en honorant ses utilisateurs les plus anciens

By

Steam, la plus grande vitrine de jeux numériques sur PC au monde, célèbre son 20e anniversaire en reconnaissant ses comptes d'utilisateurs les plus anciens. La plateforme a été lancée pour la première fois en septembre 2003 et est depuis devenue une destination populaire pour des millions de joueurs dans le monde.

Pour commémorer cette étape importante, Valve, la société derrière Steam, récompense les utilisateurs de longue date avec des badges numériques spéciaux. Ces badges présentent la palette de couleurs originale de Steam, ce qui a suscité la nostalgie parmi les joueurs qui se souvenaient des débuts de la plate-forme.

De nombreux membres de la communauté Steam se sont tournés vers les réseaux sociaux pour comparer l'âge de leurs comptes, soulignant la longévité de certains de ces profils. Certains comptes sont actifs depuis la création de la plateforme, ce qui témoigne de l'attrait durable de Steam.

Un utilisateur sur Reddit a partagé son expérience, mentionnant qu'il avait initialement découvert Steam via le jeu Counter-Strike. Avant Steam, les joueurs s'appuyaient sur des programmes tiers pour rejoindre des serveurs pour des jeux multijoueurs. Steam a centralisé ce processus et a fourni une plate-forme pratique pour accéder à leurs jeux préférés.

Au fil des années, Steam a subi des transformations importantes, notamment des projets de développement matériel avec la sortie du Steam Deck portable. Malgré les changements et les avancées, l'engagement de Steam envers sa base d'utilisateurs est resté inébranlable.

Alors que l'industrie du jeu continue d'évoluer, Steam reste un choix populaire pour les joueurs sur PC, offrant une vaste bibliothèque de jeux et une solide communauté en ligne. La célébration du 20e anniversaire rappelle l’influence et la longévité de la plateforme dans le monde du jeu vidéo.

