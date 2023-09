Le Steam Store pour afficher les informations de compatibilité du contrôleur

By

Valve a annoncé que la boutique Steam et l'application de bureau contiendront bientôt des informations sur la compatibilité des jeux avec les contrôleurs DualSense et DualShock de Sony. La mise à jour devrait être mise en ligne en octobre et vise à aider les joueurs à trouver des jeux prenant en charge les contrôleurs de jeux vidéo PC populaires.

Afin de fournir ces informations, Valve a ajouté un questionnaire à Steamworks, ses outils de création de jeux pour la boutique Steam. Les développeurs peuvent désormais spécifier si leur jeu offre une prise en charge totale ou partielle des contrôleurs Xbox, DualShock et DualSense. Les filtres afficheront également le niveau d'utilisation de chaque manette PlayStation, permettant aux joueurs de voir quelles manettes de jeu sont les plus couramment utilisées.

La décision d'implémenter cette fonctionnalité intervient en réponse au nombre croissant de joueurs utilisant des manettes PlayStation. Selon Valve, l'utilisation des contrôleurs Sony est passée de 11 % des sessions en 2018 à 27 % aujourd'hui. Valve a également révélé que plus de 87 millions d'utilisateurs de Steam ont joué à au moins un jeu avec une manette depuis 2017. Parmi ce groupe, 69 % ont utilisé des manettes Xbox, tandis que les autres joueurs ont utilisé un mélange de manettes PlayStation, de manettes Switch Pro et de divers Autres appareils.

Cette mise à jour n'est que la première étape pour permettre aux joueurs de trouver plus facilement des jeux compatibles avec leurs manettes préférées. Valve laisse entendre que des fonctionnalités plus conviviales pour les contrôleurs pourraient être ajoutées à la boutique Steam à l'avenir, ce qui améliorera encore l'expérience de jeu des utilisateurs de Steam.

Sources : Valve