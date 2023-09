Steam célèbre son 20e anniversaire : de la controverse à la domination dans l'industrie du jeu vidéo

By

Steam, la populaire plateforme de distribution numérique de jeux vidéo, fête ses 20 ans. Lancé le 12 septembre 2003, Steam a d'abord été confronté à des réactions négatives de la part des joueurs sur PC qui y voyaient une menace pour les navigateurs de serveurs multijoueurs et les disques physiques. Cependant, la sortie par Valve de Half-Life 2, qui nécessitait de jouer sur Steam, s'est avérée être un énorme succès et a ouvert la voie à la domination de Steam dans l'industrie.

Malgré le scepticisme initial, les éditeurs de jeux ont finalement reconnu la valeur de Steam et de sa vaste base d'utilisateurs. Aujourd'hui, de grands éditeurs tels que EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, Square Enix et même Blizzard ont adopté Steam comme plateforme de jeu de facto pour PC. Même Epic Games, avec son Epic Games Store, a eu du mal à rivaliser avec l'élan de Steam, malgré l'attribution de millions de dollars en jeux gratuits.

L'objectif ultime de Valve avec Steam était de fournir une plate-forme permettant à tout développeur de jeux d'atteindre directement ses joueurs et de développer son audience. Au fil des années, Steam est devenue la plateforme incontournable pour la découverte de jeux indépendants, offrant un endroit pratique pour acheter et jouer à des jeux avec des ventes constantes et de nouvelles fonctionnalités.

Pendant la pandémie, la popularité de Steam a grimpé en flèche, avec 10 millions de joueurs connectés simultanément en janvier. De plus, l'annonce récente par Valve du terminal de jeu Steam Deck a apporté un nouvel enthousiasme à la plate-forme et amélioré son interface utilisateur.

Alors que Steam célèbre son 20e anniversaire, il est passé d'un outil DRM controversé à une plateforme de jeu appréciée par des millions de joueurs sur PC. Malgré ses premiers défis, Steam est devenu un symbole du paysage florissant de la distribution numérique dans l’industrie du jeu vidéo.

Source : The Verge de Sean Hollister.