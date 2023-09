Les États comptent sur le programme de connectivité abordable pour réduire la fracture numérique

Les États des États-Unis s’efforcent de réduire la fracture numérique en mettant en œuvre des plans d’équité numérique visant à fournir un accès haut débit abordable à tous les résidents. L'un des principaux outils sur lesquels s'appuient les États est le Programme de connectivité abordable (ACP), une initiative établie par la Commission fédérale des communications (FCC) pour aider les ménages à faible revenu à s'offrir des services à large bande.

La Louisiane ouvre la voie en matière d'inscription aux ACP, avec plus de 50 pour cent des résidents éligibles participant au programme. Dans son plan d'équité numérique, ConnectLA vise à augmenter le nombre d'inscriptions ACP à plus de 635,000 980,000 à court terme et à XNUMX XNUMX à long terme. De même, le Montana considère l'inscription aux ACP comme une stratégie cruciale pour combler l'écart d'accessibilité financière pour ses résidents. Le projet de plan d'opportunité numérique de l'État se concentre sur la sensibilisation et l'assistance aux ménages éligibles dans le processus d'inscription ACP.

L’Utah, comme de nombreux États, compte une partie importante de sa population ayant un accès limité à un service Internet abordable. L'Utah Broadband Center a constaté que l'ACP est l'actif abordable le plus important disponible pour les résidents. La Virginie occidentale et le Wyoming reconnaissent également l’importance des pays ACP pour parvenir à l’équité numérique. La Virginie occidentale vise à ce que 250,000 2028 foyers éligibles soient inscrits à l'ACP d'ici XNUMX, tandis que le Wyoming s'efforce d'augmenter la participation des fournisseurs de services Internet au programme et de sensibiliser les foyers éligibles.

L’ACP fournit actuellement un accès haut débit abordable à plus de 20 millions de foyers dans tout le pays. Cependant, les estimations de la FCC suggèrent que le financement du programme pourrait s'épuiser au cours de la prochaine année. En réponse, la présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, et 45 membres du Congrès des deux partis ont exhorté les dirigeants à étendre le financement des pays ACP pour garantir que des millions d'Américains ne perdent pas l'accès au haut débit.

L’avenir des pays ACP reste incertain, mais les États espèrent que les décideurs politiques s’attaqueront au problème de l’accessibilité financière de la fracture numérique et garantiront le financement du programme. Dans le but de parvenir à un accès universel au haut débit et de réduire la fracture numérique, les États comptent sur les pays ACP pour rendre le haut débit abordable pour les résidents à faible revenu et leur offrir des opportunités en matière d’éducation, de soins de santé et d’emploi.

Définitions:

– Équité numérique : garantir que toutes les personnes et toutes les communautés disposent des compétences, de la technologie et des capacités nécessaires pour bénéficier pleinement de l’économie numérique.

– Fracture numérique : L’écart entre les individus et les communautés qui ont accès et utilisent les technologies de l’information et de la communication et ceux qui n’y ont pas accès.

