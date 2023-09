Le Département du Commerce de l'État de Washington accorde 14.5 millions de dollars pour étendre l'accès à Internet

Le Département du Commerce de l'État de Washington a annoncé 14.5 millions de dollars de subventions pour soutenir les services de navigation numérique et étendre l'accès à l'Internet haut débit. Ces subventions visent à fournir une assistance technique individuelle, des appareils et des abonnements aux communautés mal desservies de l'État.

Actuellement, près de 240,000 4 foyers à Washington n’ont pas accès à l’Internet haut débit et XNUMX % des foyers ne disposent pas d’un appareil informatique. Les subventions aideront trois organisations à fournir des ressources aux individus et aux groupes tels que les demandeurs d'emploi, les étudiants, les apprenants d'anglais, les clients de Medicaid, les personnes en situation de pauvreté et les personnes âgées.

Les services de navigateur numérique financés par ces subventions comprendront une ligne d'assistance téléphonique permettant aux membres de la communauté de planifier des rendez-vous avec un navigateur numérique, la distribution d'appareils compatibles Internet et une formation aux compétences numériques. Les projets seront réalisés en partenariat avec des organisations communautaires, notamment des bibliothèques, des prestataires de soins de santé et des organisations à but non lucratif axées sur les questions multiculturelles et éducatives.

Les subventions ont été accordées aux organisations suivantes :

Coalition pour l’équité en éducation – 10,223,042 XNUMX XNUMX $ Réseau de santé communautaire de Washington – 3,846,000 XNUMX XNUMX $ Tribu indienne Nisqually – 430,958 XNUMX $

La Coalition pour l'équité en éducation s'associera à des organismes communautaires pour offrir une formation en littératie numérique et un centre d'appel multilingue. Ils distribueront également des appareils, des smartphones et d’autres équipements compatibles Internet. Le Community Health Network de Washington fournira une assistance à la navigation numérique via son réseau de centres de santé communautaire à but non lucratif, fournissant des soins à plus d'un million de patients dans tout l'État. Le consortium Nisqually Indian Tribe collaborera avec diverses organisations pour offrir des services de navigation numérique, des cours de compétences numériques et des services Internet à prix réduit ou gratuits.

Le ministère du Commerce a reçu 26 demandes de subventions, soulignant la demande importante d'accès à Internet et de formation aux compétences numériques dans l'État. Les organisations choisies travailleront comme multiplicateurs de force, servant de plaques tournantes pour la fourniture de services de navigation numérique grâce à des partenariats avec d'autres entités communautaires.

Il s'agit de la troisième année de subvention du programme Digital Navigator, avec plus de 213,000 XNUMX résidents de Washington bénéficiant déjà de ces services. Le programme vise à réduire la fracture numérique et à garantir à tous les résidents des chances égales de prospérer dans une société numérique.

Sources : Département du commerce de l'État de Washington