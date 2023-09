Razorpay acquiert BillMe, une start-up de facturation numérique

Razorpay, une plateforme fintech leader, a acquis BillMe, une startup de facturation numérique et d'engagement client. Ce partenariat vise à permettre aux entreprises de mieux interagir avec leurs consommateurs finaux. Le directeur général et cofondateur de Razorpay, Shashank Kumar, s'est dit enthousiasmé par cette acquisition, déclarant qu'elle aidera les marques de vente au détail hors ligne à se développer plus rapidement et à accéder à des solutions de paiement omnicanal. Il s'agit de la huitième acquisition de Razorpay et de la première depuis l'acquisition d'Ezetap, une société de paiement numérique de bout en bout, en août 2022.

La start-up House of Brands Neso Brands acquiert une participation dans Le Petit Lunetier

Neso Brands, startup soutenue par Lenskart, entre au capital du Petit Lunetier, une marque de lunettes omnicanale basée à Paris. L'investissement de 4 millions de dollars servira à étendre la présence commerciale du Petit Lunetier en Europe et à introduire la marque sur les marchés de Lenskart en Asie et au Moyen-Orient. Bjorn Bergstrom et Peyush Bansal, respectivement co-fondateurs de Neso Brands et PDG du groupe Lenskart, rejoindront le conseil d'administration du Petit Lunetier.

1Bridge acquiert les actifs technologiques d'eSamudaay

La plateforme de technologie sociale 1Bridge a acquis les actifs technologiques d'eSamudaay, une startup qui crée des réseaux de commerce électronique locaux dans les petites villes. L'objectif de cette acquisition est d'amener les micro-entrepreneurs ruraux sur une plateforme intégrée au Réseau Ouvert pour le Commerce Numérique (ONDC). Ravinder Singh Mahori, co-fondateur et CTO d'eSamudaay, est passé à 1Bridge en tant que nouveau CTO. De plus, 1Bridge a reçu un financement en fonds propres de Rs 4 crore lors d'un tour de table de la part de C4D Partners et d'autres investisseurs.

Vertex Ventures lève 541 millions de dollars dans le fonds V

Vertex Ventures Southeast Asia and India, une société de capital-risque soutenue par Temasek, a levé 541 millions de dollars dans son cinquième fonds. Le fonds dépasse sa taille cible de 450 millions de dollars et est 80 % plus important que le précédent fonds levé en 2019. Vertex Ventures a connu des sorties réussies de sociétés comme Grab, FirstCry et XpressBees. Le nouveau fonds comprend une enveloppe de co-investissement dédiée de 50 millions de dollars pour le partenariat avec le fonds parent dans les startups dirigées par des femmes.

Kale lève 30 millions de dollars pour développer les systèmes communautaires de fret

Kale, une plateforme logistique SaaS mondiale, a levé 30 millions de dollars lors de son cycle de financement de série B. Le financement sera utilisé pour étendre et déployer les nouveaux systèmes Cargo Community de Kale en Amérique du Nord et en Europe. La plateforme vise à faciliter le commerce transfrontalier fluide et sans papier. Auparavant, Kale avait levé un investissement de série A de 5 millions de dollars auprès d'Inflexor Ventures en 2021.

Brine Fi lève 16.5 millions de dollars en financement de série A

L'échange crypto décentralisé Brine Fi a levé 16.5 millions de dollars lors de son cycle de financement de série A. Le financement a été dirigé par Pantera Capital et comprend la participation d'Elevation Capital, Starkware, Spartan Group et d'autres investisseurs. La plateforme de carnet de commandes de Brine Fi traite des volumes mensuels de 300 millions de dollars et se classe parmi les 10 meilleurs DEX au monde.

Pee Safe lève 3 millions de dollars de financement

La marque d'hygiène et de bien-être Pee Safe a levé 3 millions de dollars lors d'un cycle de financement mené par Natco Pharma et Rainmatter Health. Alkemi Growth Capital a également participé au tour de table. Les fonds serviront à accélérer les efforts d'expansion de l'entreprise et à s'imposer comme une marque leader dans le secteur du bien-être intime.

Wogom lève 1.9 million de dollars de financement

Wogom, une plate-forme basée sur le cloud pour l'écosystème de la distribution et des détaillants, a levé 1.9 million de dollars de financement auprès de family offices et d'investisseurs providentiels non divulgués. Le financement sera utilisé pour l'expansion du marché, l'investissement dans la technologie et le développement de produits.

Swiggy lance une académie d'apprentissage numérique pour les restaurants partenaires

La plateforme de livraison de nourriture en ligne Swiggy a lancé une académie d'apprentissage numérique appelée Learning Station. Intégrée à l'application partenaire Swiggy, Learning Station propose une variété de cours adaptés pour accompagner les restaurants partenaires dans leur parcours de croissance. Le contenu se concentre sur l'utilisation d'outils technologiques, l'exploitation des données pour la croissance de l'entreprise et la maîtrise de divers aspects des opérations de restauration.

Qure.ai reçoit l'autorisation de la FDA pour une solution de radiographie thoracique basée sur l'IA

Qure.ai, une société d'IA dans le domaine de la santé, a reçu l'autorisation de la FDA pour sa solution de radiographie pulmonaire basée sur l'IA, qXR. La solution permet désormais de trier le pneumothorax et l’épanchement pleural, qui sont des constatations critiques dans les salles d’urgence et les unités de soins intensifs. L'autorisation de la FDA s'ajoute au portefeuille existant de produits approuvés par la FDA de Qure.ai.

