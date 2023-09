Le support Modding pour Starfield arrivera en 2023, déclare Todd Howard

Le directeur du jeu, Todd Howard, a confirmé que les outils de modding officiels pour Starfield, le RPG en espace ouvert à succès développé par Bethesda Game Studios, seront disponibles en 2023. Dans une interview avec la publication japonaise Famitsu, Howard a exprimé l'importance des mods pour le studio. et a assuré aux fans que la prise en charge des mods serait implémentée de manière significative.

Bethesda Game Studios a l'habitude d'introduire la prise en charge des moddings pour ses jeux après leur sortie initiale. Par exemple, Fallout 4 a reçu le support officiel des mods un an après son lancement. Howard a confirmé lors d'une AMA Reddit en novembre 2021 que Starfield suivrait ce même modèle, respectant la promesse du studio de fournir une prise en charge complète des mods pour le jeu.

La communauté des moddeurs a joué un rôle essentiel dans les jeux de Bethesda au cours des deux dernières décennies, et Howard a exprimé son appréciation pour ses contributions. Il espère voir davantage de moddeurs transformer leur passion en carrière et pense que la prise en charge prochaine des mods pour Starfield permettra aux créateurs de faire exactement cela.

Starfield connaît un succès incroyable depuis sa sortie le 6 septembre sur les consoles PC et Xbox. Le jeu a attiré plus de six millions de joueurs, avec un pic de plus de 330,000 XNUMX joueurs simultanés sur Steam, dépassant le record établi par The Elder Scrolls V : Skyrim. Cependant, il convient de noter que Starfield est disponible via Xbox Game Pass, ce qui a peut-être contribué à son nombre élevé de joueurs.

Source : Famitsu, PCGamesN, Reddit AMA

Définitions:

– Outils de modding : outils logiciels fournis par les développeurs de jeux qui permettent aux utilisateurs de modifier ou de personnaliser des aspects d'un jeu, tels que les graphismes, les mécanismes de jeu et l'interface utilisateur.

– Prise en charge des mods : mise en œuvre et disponibilité d'outils de modding pour un jeu, permettant aux joueurs de créer et de partager des modifications.

– Joueurs simultanés : nombre de joueurs jouant activement à un jeu en même temps.

Remarque : Cet article est un résumé et ne contient aucun contenu original de l'article source.