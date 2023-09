Bethesda discute du manque de véhicules terrestres à Starfield

Bethesda Game Studios a révélé que leur prochain jeu, Starfield, n'inclura pas de véhicules terrestres au lancement. Les joueurs navigueront à travers les vastes planètes uniquement à pied, avec l'aide d'un jetpack. Selon Todd Howard, la décision d'omettre les véhicules terrestres était intentionnelle et prise pour créer une expérience plus soignée pour les joueurs.

Howard a expliqué que l'inclusion de véhicules aurait considérablement modifié le gameplay. En se concentrant sur l’exploration des planètes à pied, Bethesda peut contrôler le rythme et garantir aux joueurs une expérience cohérente. Cependant, il a mentionné que les joueurs disposeront toujours d'un véhicule sous la forme d'un vaisseau spatial pour les voyages interstellaires. De plus, les joueurs peuvent améliorer leur jetpack pour une exploration planétaire plus agréable.

Certains joueurs ont exprimé leur déception face à l'absence de véhicules terrestres, citant le désir de disposer de plus d'options de transport et de la possibilité de construire leurs propres véhicules. Cependant, d’autres apprécient cette décision, car elle permet un jeu plus concentré et ciblé dans des zones spécifiques de la carte.

Bien que les véhicules terrestres ne soient peut-être pas disponibles au lancement, il est possible que Bethesda les introduise dans de futurs contenus téléchargeables ou extensions.

Dans la même interview, Howard a été interrogé sur l'optimisation de Starfield pour PC. Il a assuré que le jeu fonctionnait correctement sur les PC de nouvelle génération, mais a mentionné que certains joueurs pourraient avoir besoin de mettre à niveau leur matériel pour profiter pleinement des avancées technologiques du jeu.

Pour plus de détails sur Starfield et ses fonctionnalités actuelles, reportez-vous à notre présentation complète de Starfield.

Sources : Aucune