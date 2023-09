Comprendre la physique derrière le clip de pomme de terre viral Starfield

By

La semaine dernière, un clip vidéo d'un joueur de Starfield enfermant 20,000 XNUMX pommes de terre dans le cockpit de son navire est devenu viral. Même si l’audace d’un tel exploit a retenu l’attention, la véritable fascination réside dans le fait que toutes ces pommes de terre « ont de la physique ». Mais que signifie pour quelque chose « avoir de la physique » ? Pourquoi les gens sont-ils si étonnés par un tas de pommes de terre qui tombent dans un jeu d'exploration spatiale ?

Pour comprendre ce phénomène, nous avons contacté plusieurs développeurs de jeux pour obtenir un aperçu. Nikita Luzhanskyi, développeur d'Unreal Engine, a expliqué comment les collisions entre objets sont calculées dans les jeux. Essentiellement, lorsque deux objets entrent en collision dans la vie réelle, la physique entre en jeu. Cependant, dans les espaces virtuels, les ordinateurs ont besoin de temps pour calculer la physique de chaque objet impliqué. Plus il y a d’objets dans le mélange, plus de calculs sont nécessaires, ce qui rend les choses plus complexes.

Luzhanskyi a également souligné que les jeux fonctionnent à une certaine fréquence d'images, par exemple 60 images par seconde (fps). Chaque seconde, le moteur de jeu traite les données d'entrée, les applique au monde du jeu, calcule les interactions entre les objets et restitue l'image à l'écran. Plus il y a d’objets, plus le moteur doit effectuer de contrôles pour des interactions réalistes. Cependant, dépasser la limite supérieure de la fréquence d'images peut entraîner un ralentissement du jeu, ce qui n'est pas souhaitable pour les joueurs.

Le calcul du mouvement d'un objet dans un jeu implique l'utilisation de plusieurs algorithmes pour calculer de petits mouvements entre des ticks ou des intervalles de temps. Des facteurs tels que l’accélération, la vitesse et les collisions sont pris en compte. Réaliser des collisions réalistes avec des centaines ou des milliers d’objets nécessite un code efficace et rapide.

Le génie de la pince à pommes de terre Starfield réside dans le fait que malgré 20,000 20,000 pommes de terre qui entrent en collision les unes avec les autres, avec le sol et une porte qui bouge, elles se comportent comme de vraies pommes de terre. Liam Tart, artiste principal chez Unknown Worlds, explique que même si les pommes de terre semblent immobiles, elles simulent en réalité la physique à tout moment. Habituellement, lorsque des objets sont à proximité, les collisions provoquent des rebonds et des oscillations, mais les pommes de terre dans le clip ne bougent doucement que lorsque la porte s'ouvre. Parvenir à simuler plus de XNUMX XNUMX pommes de terre sans baisse significative de la fréquence d’images est un exploit impressionnant.

Megan Fox, fondatrice de Glass Bottom Games, souligne en outre les défis potentiels qui auraient pu surgir de cette simulation. Elle explique la différence entre la physique du CPU, qui s'exécute sur l'ordinateur, et la physique du GPU, qui s'exécute sur la carte graphique. Alors que la physique du GPU est plus adaptée aux simulations autonomes, la physique du CPU est meilleure pour les simulations interactives impliquant des interactions entre joueurs. Le fait que la simulation de pomme de terre ait été réalisée à l’aide de la physique du processeur ajoute au caractère impressionnant du clip.

En conclusion, le clip viral de Starfield présente les subtilités des simulations physiques dans les jeux. Le grand nombre de pommes de terre impliquées représentait un défi en termes de puissance de calcul et d’optimisation du code. Le fait que les pommes de terre se soient comportées comme de vraies pommes de terre malgré leur environnement virtuel est ce qui rend ce clip vraiment époustouflant.

Sources:

– John Linneman de Digital Foundry, cité dans l'article source

– Nikita Luzhanskyi, développeur Unreal Engine chez Pingle Studio

– Liam Tart, artiste principal chez Unknown Worlds

– Megan Fox, fondatrice de Glass Bottom Games [interview IGN]