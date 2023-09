Starfield établit le record du plus grand lancement de jeu de Bethesda

By

Starfield, le très attendu RPG spatial de Bethesda, a fait une entrée remarquée dans le monde du jeu vidéo. Depuis sa sortie le 31 août, le jeu a attiré plus de 6 millions de joueurs, ce qui en fait le plus grand lancement de l'histoire de Bethesda. Sa popularité s'est traduite par des chiffres de ventes initiaux impressionnants, Starfield dominant les graphiques de ventes numériques et physiques.

Sur Steam, le jeu occupe actuellement la deuxième place du classement mondial des ventes, juste derrière le champion de longue date, Counter Strike: Global Offensive. Bien que Starfield compte environ 200,000 4 joueurs simultanés, contre un million sur CS:GO, il a dépassé le nombre de joueurs d'autres RPG emblématiques de Bethesda comme Skyrim, Fallout XNUMX et The Elder Scrolls Online.

Le succès de Starfield ne se limite pas au domaine numérique. Au Royaume-Uni, le jeu a pris la première place du classement des ventes physiques, dépassant des titres comme Poudlard Legacy et Mario Kart 8 Deluxe. Christopher Dring, responsable de GamesIndustry.Biz, a salué la réussite de Starfield et a comparé son lancement physique à Diablo 4, qui a été un succès numérique majeur.

Même si Starfield est disponible gratuitement pour les propriétaires de Xbox et de PC disposant d'un abonnement Game Pass, certains fans achètent volontiers le jeu pour soutenir Bethesda Studios et assurer son succès continu. Un joueur a expliqué les raisons pour lesquelles il avait acheté la version numérique, déclarant que soutenir financièrement le jeu entraînerait davantage de contenu et de soutien de la part des développeurs.

Bien que Bethesda n'ait pas divulgué les chiffres de ventes officiels, la performance de Starfield indique un bon début pour le jeu. Alors que la communauté des joueurs attend avec impatience davantage de mises à jour, il semble que Starfield se soit fermement imposé comme une version monumentale pour Bethesda.

