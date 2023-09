Le temps d’achèvement moyen de la quête principale de Starfield

Selon How Long To Beat, le joueur moyen de Starfield, le dernier jeu de rôle de Bethesda, met environ 18 heures pour terminer la quête principale. Cette estimation est basée sur un échantillon modeste de 72 joueurs. Cependant, il convient de noter que ces chiffres ne sont peut-être pas entièrement représentatifs, car les joueurs de ce pool sont susceptibles d'être particulièrement enthousiastes et dévoués, étant donné que Starfield est encore une version très prisée.

De plus, si les joueurs devaient terminer à la fois la quête principale et les quêtes secondaires majeures, cela leur prendrait environ 49 heures. Cette estimation suppose que les joueurs sont pleinement engagés dans l’exploration de tous les aspects du jeu.

Il est important de considérer que ces chiffres sont susceptibles de changer à mesure que de plus en plus de joueurs partagent des astuces et découvrent des quêtes ou des secrets cachés dans le jeu. À mesure que la communauté se rassemble pour découvrir du nouveau contenu, le temps moyen de réalisation peut augmenter et le temps nécessaire à une lecture « finaliste » peut diminuer.

Pete Hines, responsable de la publication chez Bethesda, a déclaré que pour lui personnellement, il avait fallu environ 130 heures à Starfield pour l'impliquer pleinement. Cela met en évidence la profondeur et la richesse du contenu du jeu au-delà de la quête principale.

Même si Starfield peut sembler familier aux fans des jeux précédents de Bethesda comme Fallout 4 ou The Elder Scrolls, cette familiarité peut offrir une expérience confortable et agréable. Tout comme un bol de flocons d'avoine chaud, les aventures en monde ouvert de Bethesda offrent un sentiment de confort et de familiarité que les joueurs trouvent souvent attrayant.

En conclusion, le temps moyen de réalisation de la quête principale de Starfield est estimé à environ 18 heures. Cependant, les joueurs peuvent s'attendre à une expérience de jeu plus longue s'ils souhaitent terminer à la fois la quête principale et les quêtes secondaires majeures. À mesure que de plus en plus de joueurs explorent le jeu et partagent leurs expériences, le temps moyen de réalisation peut changer. Malgré les similitudes avec les précédents titres Bethesda, Starfield promet d'offrir une expérience unique et engageante aux joueurs.

