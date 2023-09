Les quêtes secondaires intrigantes de Starfield : exploration, espionnage et dilemmes éthiques

By

Dans le jeu très attendu de Bethesda, Starfield, il y a une pléthore de trésors cachés et de quêtes secondaires à découvrir. Le jeu propose un vaste univers rempli d'objets curieux qui ne servent à rien d'autre que de décorer et de ravir les joueurs. Des matériaux de recherche soigneusement empilés aux outils oubliés et aux sandwichs abandonnés, chaque recoin de Starfield bourdonne de possibilités électriques, invitant les joueurs à les récupérer.

Cependant, cette tentation peut entraîner des conséquences imprévues. Un joueur s'est retrouvé dans la prison des Colonies Unies pour avoir volé une tasse en polystyrène. Au lieu d'être jetés dans une cellule ordinaire, ils ont été emmenés à bord de l'UC Vigilance, où ils ont été interrogés et contraints à participer à une mission d'infiltration visant à infiltrer la célèbre bande de pirates de la Flotte Pourpre. Ce qui suit est un scénario complexe qui emmène les joueurs à travers plusieurs galaxies, impliquant des braquages, la découverte de secrets et la navigation entre les lignes floues entre le narc spatial et le véritable pirate.

La série de quêtes, intitulée « Deep Cover », n’est que le début de l’histoire de Crimson Fleet, qui s’étend sur huit quêtes au total. Ce qui distingue cette série de quêtes, c'est l'accent mis sur la découverte organique. Les joueurs sont envoyés sur des planètes lointaines avec des objectifs significatifs, tels que nouer des relations ou acquérir des pièces de vaisseau, plutôt qu'une collecte insensée d'artefacts. Malgré des moments de répétition occasionnels, la série de quêtes offre un équilibre délicat entre amitié, décisions difficiles et attrait de la richesse. Les choix faits tout au long de cette histoire ont un impact sur la perception des compagnons et obligent finalement les joueurs à choisir entre leur loyauté envers les colonies unies ou la flotte cramoisie.

En plus de la passionnante série de quêtes Crimson Fleet, les joueurs peuvent également explorer la série de missions Ryujin. Alors qu'ils sont infiltrés en tant que pirate de la flotte Crimson, les joueurs tombent sur une demande d'emploi pour Ryujin, la société influente de Neon. En gravissant les échelons de cette entreprise technologique, les joueurs naviguent dans un système social dynamique rempli d'espionnage, d'ambiguïté morale et de trahison. Cette série de quêtes offre une perspective différente sur la méchanceté, passant des tirs et meurtres traditionnels à la violence insidieuse du capitalisme.

Ces quêtes secondaires offrent non seulement des histoires captivantes mais également des avantages enrichissants une fois terminées. Starfield propose différentes factions à rejoindre, et les joueurs ont la liberté de les explorer et de toutes les rejoindre sans avoir à choisir.

En fin de compte, Starfield brille lorsqu'il guide les joueurs de manière transparente de l'exploration à la découverte, en passant par les dilemmes moraux et l'établissement de relations, créant une expérience captivante et immersive au sein de son vaste univers. Bien que la série de quêtes principale offre son propre attrait, les véritables joyaux résident dans ces quêtes secondaires ancrées, qui ajoutent de la profondeur et de la complexité aux récits du jeu.

