Starfield de Bethesda Game Studios offre une expérience passionnante de fusillade en apesanteur

Bethesda Game Studios a reçu des éloges pour ses mécanismes de combat dans Starfield, les critiques notant que ses armes semblent lourdes, précises et puissantes. Une amélioration significative par rapport aux armes légères comme une plume de la série Fallout. Cependant, la fonctionnalité remarquable est une opportunité en début de partie de s'engager dans une fusillade passionnante en apesanteur qui met en valeur le système de combat du jeu à son meilleur.

[ALERTE SPOILER : ce qui suit détaille la quête secondaire de la station spatiale Almageste à Starfield.]

En suivant la série de quêtes de Mantis en provenance d'Alpha Centauri, j'ai découvert le système stellaire Olympus et rencontré une station spatiale radiale apparemment ordinaire près de la planète Nesoi, appelée The Eye. Cependant, je n’ai reçu aucune réponse lorsque j’ai essayé de communiquer avec la station, ce qui a suscité des inquiétudes.

En montant à bord de la gare, je me suis retrouvé dans un couloir glamour en apesanteur, guidé uniquement par les jets de mon sac à dos. En regardant par les fenêtres, j'ai remarqué des débris flottant à l'intérieur de la station spatiale vide, indiquant que quelque chose n'allait pas. Soudain, un Spacer survola, signalant le début d'une intense fusillade. Le chaos a éclaté au niveau inférieur.

L'environnement en apesanteur encourage un gameplay agressif, avec seulement une grille décorative séparant les joueurs des hordes d'ennemis. L’utilisation d’un jetpack est cruciale pour réduire rapidement la distance et isoler les adversaires individuels. Les grenades et les fusils de chasse sont efficaces pour disperser le groupe ennemi bien coordonné, qui utilise habilement la couverture à son avantage. La proximité de l'action avec le sas renforce l'intensité de la rencontre, et même des compagnons IA comme le robot Vasco se joignent à l'action.

Ce qui m'a le plus impressionné, c'est le système physique exceptionnel. Bethesda a mis en œuvre avec succès des effets ragdoll adaptés au combat en apesanteur, ce qui donne lieu à des mouvements de cadavres visuellement époustouflants et dynamiques qui peuvent même fournir une couverture temporaire.

En conclusion, la station spatiale Almageste présente une opportunité exceptionnelle en début de partie de découvrir l'exaltation du combat en apesanteur dans Starfield. Si vous ne l'avez pas encore exploré, assurez-vous d'apporter vos armes préférées et de créer un point de sauvegarde solide. Vous aurez envie de rejouer cette fusillade plusieurs fois pour apprécier pleinement les systèmes de combat du jeu.

N'oubliez pas que lorsque vous combattez en zéro G, gardez à l'esprit que la porte ennemie est fermée.

