Starfield : adopter les problèmes et l'étrangeté des jeux Bethesda

Bethesda Game Studios est connu depuis longtemps pour ses jeux défectueux et imprévisibles, et le nouveau Starfield ne fait pas exception. Malgré les difficultés techniques et les systèmes qui grincent, les situations bizarres et les bugs des jeux de Bethesda leur donnent du caractère et incitent les joueurs à revenir pour en savoir plus.

Les mèmes et mods issus des jeux Bethesda sont indissociables de leur identité. Starfield, avec ses tests d'un système solaire gargantuesque et ses problèmes de gameplay, renforce encore la réputation du studio en tant que « Bugthesda ». Même si certains peuvent critiquer les problèmes, c'est la nature chaotique et imprévisible des jeux qui les rend mémorables.

Les décors de Bethesda semblent souvent génériques, s'inspirant de divers genres tels que la haute fantaisie, la post-apocalypse et la science-fiction. Cependant, c’est l’étrangeté de ces contextes qui les distingue. Dans Starfield, les joueurs ont déjà découvert des PNJ en lévitation, des citoyens rebondissant les uns sur les autres et des personnages aux dialogues et expressions bizarres.

Ces moments étranges proviennent non seulement de problèmes mais aussi de choix de conception délibérés. Le dialogue de Bethesda, bien qu'amélioré par rapport aux jeux précédents, affiche toujours un générique de camp qui ajoute au charme du jeu. La caméra zoomant sur les visages des personnages pendant qu'ils parlent et leurs mouvements artificiels créent un effet surréaliste et déstabilisant, rappelant aux joueurs que ces jeux ne sont que des charades élaborées.

Les problèmes et les bizarreries des jeux Bethesda ont inspiré des sketches et des mèmes, mettant en valeur l'influence du studio sur la culture Internet. Même si les bugs peuvent être frustrants, l'engagement de Bethesda à favoriser une communauté de moddeurs et à accepter le chaos créé par les joueurs ajoute à l'hilarité et au plaisir de leurs jeux.

Starfield, avec ses particularités et la continuité de la conception de jeu unique de Bethesda, promet d'offrir aux joueurs une expérience inoubliable et étrangement captivante.

Sources:

– L’article source original

– Informations complémentaires issues de connaissances personnelles