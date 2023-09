Comment gagner de l'argent en vendant de la contrebande à Starfield

Résumé : Gagner de l'argent dans Starfield peut prendre du temps, mais il existe des moyens d'accélérer le processus. L’une des méthodes les plus simples consiste à vendre des objets illicites de contrebande, tels que des organes prélevés, trouvés dans les bâtiments et les navires ennemis. La contrebande est marquée d'un symbole jaune et peut être vendue pour un profit important. Le meilleur endroit pour vendre de la contrebande est The Den, une station spatiale située dans le système The Wolf. Pour accoster votre navire à The Den, vous devez vous rendre à moins de 500 m de la gare. À l'intérieur de The Den, vous trouverez le vendeur de l'Autorité commerciale, qui dispose de 11,000 XNUMX crédits et offre un emplacement pratique pour vendre votre contrebande.

Lorsque vous vendez de la contrebande à The Den, vous ne serez pas scanné à votre arrivée, même s'il s'agit d'une structure militaire UC. Pour réinitialiser les crédits du fournisseur Trade Authority, vous devez attendre un total de 48 heures, soit en restant assis, soit en dormant deux fois pendant 24 heures. Il y a des chaises devant l'Autorité commerciale pour votre commodité.

Il est important de noter que le système The Den in The Wolf est le bon emplacement, car il y a aussi un ancien repaire détruit. De plus, il est possible que vous rencontriez un navire marchand de l'autorité commerciale lors d'un voyage dans l'espace, mais il est recommandé de le vendre à The Den pour garantir une place garantie.

Si vous souhaitez maximiser vos revenus issus de la contrebande, envisagez d'investir dans la compétence Commerce le plus tôt possible. Cette compétence sociale vous permet de vendre des objets 10 % de plus et devient plus rentable à chaque rang.

Dans l’ensemble, vendre de la contrebande à Starfield est un moyen lucratif de gagner de l’argent rapidement. N'oubliez pas d'être prudent et d'éviter de vous faire prendre en flagrant délit de contrebande en utilisant une cargaison protégée ou en vous déplaçant rapidement hors de la zone avant que la sécurité n'analyse votre navire.

Source : IGN – Miranda Sanchez, rédactrice en chef des guides à l'IGN