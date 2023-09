Améliorez votre expérience immersive dans Starfield avec ces paramètres

Avez-vous déjà eu envie de plonger plus profondément dans le monde de Starfield et de rendre le jeu plus immersif ? Bien que le jeu ne propose pas une multitude d'options à modifier, vous pouvez ajuster quelques paramètres pour améliorer votre expérience et rendre la vaste galaxie encore plus enchanteresse.

Pensez avant tout à désactiver les marqueurs flottants. Ces marqueurs peuvent souvent vous distraire des visuels époustouflants que le jeu a à offrir. Fiez-vous plutôt à la signalisation des villes et des navires pour vous frayer un chemin à travers le monde. Cela vous permettra de vous sentir plus connecté à l’environnement et de vous impliquer dans l’environnement lui-même. Même si certains objectifs de quête peuvent être plus difficiles à trouver sans les marqueurs, vous pouvez compter sur le scanner pour vous guider dans la bonne direction.

Ensuite, pensez à supprimer le réticule. Ce petit point au centre de votre vision peut être gênant et vous distraire du gameplay. En le désactivant, vos moments de visée deviennent plus critiques, ajoutant de l'intensité à vos échanges de tirs. Cependant, gardez à l’esprit que ramasser de petits objets peut être plus difficile sans réticule. Si vous aimez jouer à la troisième personne, vous n'aurez pas non plus de réticule, mais vous pourrez activer temporairement votre scanner pour servir de substitut.

Si vous recherchez un sentiment de réalisme accru, essayez de désactiver la musique du jeu. Cela vous permet de vous immerger pleinement dans les sons de l'univers Starfield, des villes animées aux violents coups de feu. En supprimant la bande-son, vous vivez le jeu entièrement dans le moment présent, ce qui rend l'expérience plus captivante. Notez que la musique diégétique, comme celle jouée lors de la récupération d'un artefact, sera toujours audible.

Pensez également à ajuster l’intensité du grain du film. Bien que le grain du film ajoute un certain attrait esthétique, sa désactivation peut fournir une image plus claire et rendre le ciel nocturne plus vivant. Cependant, gardez à l'esprit que certains éléments visuels peuvent être différents sans le grain du film, en particulier avec FSR 2 activé.

Il peut également être intéressant de désactiver les sous-titres des dialogues, sauf si cela est nécessaire pour des raisons d'accessibilité. En comptant uniquement sur vos oreilles pour absorber les dialogues, vous pouvez pleinement apprécier la narration visuelle de Starfield.

Ces paramètres ne sont que le début de l’amélioration de votre expérience immersive dans Starfield. Vous pouvez également envisager de désactiver d'autres options, telles que « Afficher les informations sur l'objet dans le HUD », en laissant les chiffres des dégâts désactivés ou même en cachant votre armure lorsque vous jouez à la troisième personne. Expérimentez avec ces paramètres pour trouver l’équilibre parfait pour votre style de jeu.

