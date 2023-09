Starfield dépasse le record de joueurs simultanés de Skyrim sur Steam

By

Starfield, le jeu spatial très attendu de Bethesda, ne cesse de battre des records depuis sa sortie. Le jeu a désormais dépassé le nombre maximal de joueurs simultanés de Skyrim sur Steam, atteignant 330,723 287,411 joueurs en même temps. Ce nombre dépasse le record de Skyrim de 2011 XNUMX joueurs simultanés établi en XNUMX.

Il est à noter que ces chiffres sont basés uniquement sur les joueurs Steam, puisque Starfield est également disponible sur PC via Game Pass et sur les consoles Xbox. Le directeur de Xbox, Phil Spencer, a précédemment annoncé que Starfield avait déjà rassemblé plus d'un million de joueurs sur toutes les plateformes le 7 septembre.

Bien que le lancement de Starfield soit considéré comme plus important que n'importe quel jeu Fallout à ce jour, il reste en deçà du nombre de joueurs simultanés atteint par Fallout 4 en 2015. Fallout 4 a culminé à près de 473,000 76 joueurs simultanés lors de sa sortie. Cependant, Starfield fonctionne nettement mieux que Fallout 32,982, qui n'a atteint qu'un maximum de 2020 XNUMX joueurs en XNUMX.

Bien qu'il ne dépasse pas le nombre de joueurs simultanés d'autres RPG populaires comme Baldur's Gate 3, Starfield a remporté la cinquième place pour le plus gros jeu sur Steam. Il se trouve actuellement derrière PUBG : Battlegrounds, Baldur's Gate 3, Dota 2 et Counter-Strike : Global Offensive.

Le succès de Starfield depuis son lancement démontre le haut niveau d'anticipation et d'intérêt pour le jeu. Alors que les joueurs continuent d’explorer l’immensité de l’espace dans ce RPG immersif, il sera intéressant de voir comment il se comportera par rapport à d’autres titres populaires à l’avenir.

Sources : commentaires des développeurs, enregistrements SteamDB