Starfield : une opportunité manquée dans l’exploration spatiale

Dans Starfield, le jeu de science-fiction très attendu de Bethesda, les joueurs se retrouvent dans une expérience décevante qui ne parvient pas à exploiter son potentiel. Malgré ses nombreux défauts, Starfield n’est pas un désastre mais plutôt une occasion manquée de profiter pleinement de son environnement spatial unique.

L’un des principaux problèmes de Starfield est qu’il s’aventure sur un terrain familier plutôt que d’offrir quelque chose de vraiment innovant. Cela ressemble à un mélange des titres précédents de Bethesda, Skyrim et Fallout, avec un thème spatial ajouté par-dessus. L'aspect exploration spatiale du jeu est plutôt une réflexion après coup, avec des capacités de vol limitées et un manque de découvertes intéressantes sur les planètes.

Contrairement aux précédents jeux d'exploration spatiale qui mélangent parfaitement les surfaces de l'espace et des planètes, Starfield sépare ces deux éléments avec des scènes coupées et des écrans de chargement. Ce choix de conception restrictif diminue le sentiment de liberté et d’excitation que le jeu aurait pu offrir.

De plus, les missions de Starfield souffrent de mécanismes de jeu fastidieux et de tâches répétitives. Le système de déplacement et de combat est médiocre et l'intelligence artificielle des alliés est ridiculement faible. Alors que les quêtes secondaires font preuve d'une certaine variété et d'une certaine imprévisibilité, l'écriture et les caractérisations globales tombent à plat, ce qui entraîne des dialogues banals et des interactions sans intérêt.

Malgré ces défauts, Starfield possède certaines qualités rédemptrices. Le décor du jeu, avec son mélange unique d'Ocean's Eleven et d'un roman d'Agatha Christie, crée une toile de fond intrigante. Cependant, le manque d’interactivité et les choix limités rendent ces moments ennuyeux et sans inspiration.

Dans l'ensemble, l'incapacité de Starfield à s'engager pleinement dans son principe d'exploration spatiale et son exécution terne du gameplay et de la narration l'empêchent d'atteindre son plein potentiel. Même si le jeu peut encore plaire aux fans des titres précédents de Bethesda, il ne parvient finalement pas à offrir l'expérience innovante et captivante que beaucoup espéraient.

