Les joueurs de Starfield découvrent un exploit Infinite Money similaire à Skyrim

À peine une semaine après sa sortie, les joueurs de Starfield sont déjà tombés sur un exploit d'argent infini qui ressemble de façon frappante à celui trouvé dans The Elder Scrolls 5 : Skyrim. PC Gamer rapporte que YouTuber vNivara a mis en ligne une vidéo démontrant comment les joueurs peuvent accéder à un nombre illimité de crédits en pénétrant dans les cachettes secrètes des vendeurs, en pillant leurs objets, puis en les vendant.

Cet exploit fonctionne de la même manière que le tristement célèbre exploit d'argent Skyrim, mais il implique de parcourir la carte au lieu de trouver une cachette cachée sous les rochers. Les joueurs devront se préparer en obtenant le mod Power Boostpack et en atteignant au préalable le rang 2 dans la compétence d’entraînement Boost Pack.

vNivara fournit un guide étape par étape sur la façon d'accéder à ces coffres de vendeurs situés sous la Nouvelle Atlantide à l'aide de mouvements et de sauts de parkour. Cela conduit finalement à une chute à travers la carte, permettant aux joueurs de tout voler dans les coffres avant de retourner à la surface. Pour réinitialiser les vendeurs et répéter le processus, les joueurs peuvent se rendre sur une autre planète, se reposer un moment, puis revenir.

C'est probablement l'un des nombreux exploits que les joueurs découvriront, leur donnant accès à des objets et à des avantages qu'ils n'auraient normalement pas. Un autre exploit permet aux joueurs d’obtenir une puissante combinaison spatiale dès le début du jeu. Le Guide Starfield d'IGN fournit plus d'informations sur ces exploits et astuces.

Starfield a connu un lancement réussi, dépassant même les palmarès des ventes avant sa sortie officielle. Le patron de Xbox, Phil Spencer, a révélé que plus d'un million de personnes jouaient au jeu simultanément. Le jeu a également attiré l'attention sur des événements particuliers, tels que Bethesda supprimant tous les labradors du jeu, les joueurs tentant de recréer Starfield sur PlayStation et l'affichage inattendu d'une physique réaliste impliquant des pommes de terre.

Dans notre revue, IGN a attribué à Starfield une note de 7/10, louant ses quêtes étendues et ses mécanismes de combat décents. Malgré divers défis, le contenu convaincant du jeu semble attirer les joueurs.

