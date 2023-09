Un joueur découvre un problème pour posséder la station spatiale Starfield : la clé

Dans une tournure surprenante des événements, un joueur du jeu Starfield a réussi d'une manière ou d'une autre à acheter et à enregistrer The Key, une grande station spatiale qui sert de quartier général à la faction pirate Crimson Fleet. Ce problème a fait naître l'espoir parmi les joueurs que les futurs DLC ou mods introduiront la possibilité de construire et de personnaliser des stations spatiales.

Le joueur, qui s'appelle u/VeganSatan666420, a partagé son expérience sur Reddit. Ils ont révélé qu'après avoir vendu un navire volé aux pirates, ils avaient pu changer leur navire d'origine en The Key. Fait intéressant, la station est apparue dans le menu Ship Builder, leur permettant de déplacer ses modules comme s'il s'agissait d'un navire ordinaire.

Alors que u/VeganSatan666420 a précisé que The Key n'est pas entièrement pilotable, ils ont réussi à faire atterrir la station sur une planète, la station s'enfonçant maladroitement dans le sol. Il est resté intact et aurait pu être accessible depuis la surface de la planète.

Il est toutefois important de noter que vendre une station spatiale comme The Key peut avoir de graves conséquences. Un autre joueur, u/DeliriousDal, a vendu par erreur la station The Den et l'a trouvée complètement disparue du jeu, ainsi que tous les services, personnages et quêtes qui y sont associés.

De nombreux fans ont émis l’hypothèse que ce problème pourrait être une allusion à une future fonctionnalité de Starfield. La possibilité de construire et de personnaliser des stations spatiales personnelles, ou même d'avoir des chantiers navals, pourrait être introduite sous forme de DLC ou de mods. Cette possibilité a suscité l’enthousiasme des joueurs avides de davantage d’opportunités de personnalisation et d’immersion dans le jeu.

Starfield, connu pour son exploration spatiale immersive et son gameplay RPG, a été salué comme l'un des meilleurs jeux pour les joueurs Xbox et PC qui aiment le genre de science-fiction.

Sources:

– Utilisateur Reddit u/VeganSatan666420

– Utilisateur Reddit u/DeliriousDal

Définitions:

– Starfield : Un jeu d’exploration spatiale connu pour son gameplay RPG approfondi.

– DLC : Contenu téléchargeable, contenu de jeu supplémentaire pouvant être acheté séparément.

– Mods : Modifications apportées par les joueurs pour modifier ou améliorer un jeu.

– Ship Builder : Un menu dans Starfield qui permet aux joueurs de personnaliser leurs vaisseaux.

– La Clé : Une grande station spatiale servant de quartier général à la Flotte Pourpre à Starfield.

– Glitch : Une erreur ou un défaut de programmation qui entraîne un comportement de jeu involontaire.