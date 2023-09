Le joueur crée un vaisseau surpuissant dans Starfield

By

Un joueur du jeu populaire Starfield a créé ce qui pourrait être le vaisseau le plus puissant possible. Redditor Solace_of_the_Thorns a découvert une stratégie unique qui rend le navire pratiquement immunisé contre les dommages frontaux. En positionnant le milieu du navire au-dessus et à gauche du navire lui-même, connu sous le nom de « L-Wing », les navires ennemis ne peuvent pas toucher le navire directement.

Le concept derrière le L-Wing est que les navires ennemis ciblent généralement le point médian de votre navire, qui est calculé par l'intersection des deux points les plus éloignés sur les axes X, Y et Z. Cependant, en plaçant le milieu du L-Wing dans un espace vide plutôt qu'à l'intérieur du vaisseau, celui-ci devient incroyablement difficile à toucher.

Bien que des tirs égarés puissent toujours toucher le vaisseau, tous les tirs cadrés rateront en raison du décalage médian. Cela signifie qu'à mesure que le joueur se rapproche de l'ennemi, la précision de celui-ci diminue, ce qui rend le L-Wing extrêmement avantageux dans les combats aériens.

Visuellement, le L-Wing n'est pas le vaisseau le plus esthétique, avec la partie principale du vaisseau remplie de modules d'habitat et un bras long et fin s'étendant sur un côté, créant une forme en « L ». Cependant, la conception du navire donne la priorité à la fonctionnalité plutôt qu'à l'apparence, permettant au joueur de sortir indemne des rencontres avec des pirates ennemis de haut niveau.

Les joueurs intéressés par la création de leurs propres vaisseaux dans Starfield peuvent consulter le guide des vaisseaux Starfield d'IGN pour obtenir des conseils et des stratégies utiles.

En conclusion, la conception du vaisseau L-Wing dans Starfield a fourni aux joueurs un moyen intelligent et efficace de créer un vaisseau surpuissant. En exploitant les mécanismes du jeu et en positionnant le point médian à l'extérieur du navire, les joueurs peuvent obtenir une quasi-immunité contre les dégâts frontaux, ce qui en fait de redoutables adversaires au combat.

