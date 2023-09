Starfield bat des records en tant que lancement de jeu le plus réussi de Bethesda

Le jeu très attendu de Bethesda, Starfield, a franchi une nouvelle étape en devenant le lancement de jeu le plus réussi de l'histoire de l'entreprise. Surpassant la popularité de titres comme Skyrim et Fallout, Starfield a attiré plus de six millions de joueurs depuis sa sortie complète le 6 septembre.

Bien que Bethesda n'ait pas fourni de répartition du nombre de joueurs entre les plateformes PC et Xbox, il a été confirmé que le jeu a atteint plus d'un million de joueurs simultanés sur toutes les plateformes, y compris PC et Xbox Series X/S. SteamDB a signalé un pic de plus de 269,000 258,000 joueurs le jour de la sortie de Starfield, avec des chiffres constants oscillant toujours autour de XNUMX XNUMX dans la courte période qui a suivi.

Starfield est une version importante pour Bethesda car elle marque la première nouvelle propriété intellectuelle (IP) du studio depuis plus de 20 ans. Auparavant connu pour ses célèbres franchises Elder Scrolls et Fallout, Starfield démontre l'expansion de Bethesda vers de nouveaux territoires. Cette version intervient également après l'acquisition de Bethesda par Microsoft en 2021 dans le cadre du rachat de ZeniMax Media.

Le jeu a reçu des critiques mitigées de la part des joueurs et des critiques. Cependant, son énorme succès peut être attribué à l'anticipation entourant la première incursion de Bethesda dans le genre du RPG spatial. Malgré certaines critiques concernant la perte du « charme Bethesda » familier dans l’immensité de sa galaxie, Starfield a attiré l’attention de millions de joueurs à travers le monde.

Sources:

– Bethesda a annoncé sur Twitter que Starfield avait dépassé les 6 millions de joueurs, ce qui en fait le lancement de jeu le plus réussi de l'entreprise.

– Le chef de Xbox, Phil Spencer, a tweeté à propos de Starfield dépassant le million de joueurs simultanés sur toutes les plateformes.

– Le nombre maximal de joueurs sur Steam a été signalé par SteamDB le jour de la sortie de Starfield.