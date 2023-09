Starfield surpasse les versions précédentes de Bethesda avec plus de six millions de joueurs

Starfield, le jeu très attendu de Bethesda, est devenu le titre de lancement le plus important de la société, dépassant le succès des versions précédentes comme Skyrim et Fallout 4. Depuis sa sortie en accès anticipé le 1er septembre, suivie d'une sortie plus large le 6 septembre, Starfield a déjà a attiré plus de six millions de joueurs sur Xbox et PC.

Ce qui distingue Starfield des autres lancements de jeux, c'est sa disponibilité sur Xbox Game Pass en tant que titre propriétaire. Cela a contribué à sa grande popularité et à son accessibilité auprès des joueurs. De plus, le jeu a franchi des étapes importantes en peu de temps, atteignant plus d'un million de joueurs simultanés et culminant à 250,000 XNUMX utilisateurs simultanés quotidiens sur Steam.

Selon Jerret West, directeur marketing de Xbox, Starfield est plus qu'un simple lancement de jeu : c'est un phénomène qui capte l'attention à la fois de l'industrie du jeu et des conversations plus larges des consommateurs. West décrit Starfield comme un joyau rare qui n’apparaît qu’une fois toutes les quelques années, ce qui en fait une étape importante dans le monde du jeu vidéo.

De plus, West considère Starfield comme le point de départ d’un voyage plus vaste pour Xbox, avec une gamme de titres propriétaires prévus pour les années à venir. Il voit cela comme le début d’une période extraordinaire pour l’entreprise.

En résumé, le succès de Starfield a été sans précédent, dépassant déjà les réalisations des précédents titres à succès de Bethesda. Le lancement du jeu sur Xbox Game Pass et sa capacité à captiver un large public marquent une nouvelle ère pour Bethesda et Xbox.

