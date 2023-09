La collaboration de Bethesda avec AMD profite aux GPU et CPU AMD

Récemment, le partenariat de Bethesda avec AMD pour leur prochain jeu, Starfield, a attiré l'attention des joueurs sur PC. Selon une analyse détaillée de Digital Foundry, il semble que Starfield ait été optimisé pour mieux fonctionner sur les GPU et CPU AMD par rapport à leurs homologues Intel et Nvidia.

AMD est le partenaire PC exclusif de Starfield et a travaillé en étroite collaboration avec les ingénieurs de Bethesda pour optimiser le jeu pour le matériel AMD. Cette collaboration a abouti à de meilleures performances sur les systèmes AMD. Par exemple, Digital Foundry a découvert qu'avec la Radeon RX 6800 XT de génération précédente d'AMD associée au Core i9-12900K d'Intel, le jeu fonctionnait environ 46 % plus rapidement que le RTX 3080 de génération précédente de Nvidia sur le même système.

Bien que les fréquences d'images moyennes soient inférieures avec le RTX 3080, les durées d'images souffrent également des pics réguliers. Il semble que le paramètre de qualité ultra-ombre puisse être à l’origine de ce problème. La modification de ce paramètre peut améliorer les performances, en particulier sur les anciens GPU Nvidia.

De plus, Digital Foundry a découvert d'étranges anomalies de performances avec les processeurs Intel. L'activation de l'hyperthreading sur les puces Intel entraîne en fait des fréquences d'images moyennes pires que lorsqu'il est désactivé. D'un autre côté, la désactivation de SMT sur les processeurs AMD n'affecte pas autant les fréquences d'images, mais rend les durées d'images plus incohérentes.

Dans l'ensemble, Digital Foundry conclut que Starfield semble être optimisé pour les systèmes AMD mais pas tellement pour ceux Intel et Nvidia. Ils suggèrent que Bethesda devrait travailler à mieux optimiser le jeu pour ces plates-formes, et qu'Intel et Nvidia devraient publier des pilotes mis à jour au fil du temps.

Des inquiétudes ont été soulevées par les joueurs sur PC qui s'attendaient à ce que le jeu fonctionne bien sur leurs systèmes Nvidia et Intel. Le directeur de Bethesda, Todd Howard, a mentionné dans une interview que le jeu a été optimisé pour les PC et repousse les limites de la technologie. Cependant, certains joueurs espèrent que les futures mises à jour et versions de pilotes amélioreront les performances du jeu sur les systèmes non AMD.

