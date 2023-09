Starfield devient le plus grand lancement de jeu de Bethesda avec six millions de joueurs

By

Selon le développeur Bethesda, plus de six millions de joueurs ont déjà joué à Starfield, ce qui en fait le plus grand lancement de jeu de l'histoire de l'entreprise. Cette étape a été annoncée dans un article sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Cette réalisation est significative car c'est la première fois qu'un jeu Bethesda atteint six millions de joueurs en si peu de temps. L’un des facteurs qui ont contribué à ce succès est l’inclusion de Starfield dans le Xbox Game Pass, qui a permis aux joueurs d’accéder facilement au jeu. Cependant, il est important de noter que le nombre de joueurs de Starfield n'inclut pas les utilisateurs de PlayStation, car le jeu n'est pas disponible sur cette plateforme.

Plus tôt cette semaine, le patron de Xbox, Phil Spencer, a révélé que Starfield avait dépassé le million de joueurs simultanés sur toutes les plateformes, y compris Steam. Sur Steam, Starfield comptait régulièrement environ 250,000 XNUMX joueurs à son pic quotidien d'utilisateurs simultanés. Ce nombre est resté relativement stable depuis la sortie du jeu en accès anticipé, ce qui indique que de nombreux joueurs étaient impatients de se lancer dans le jeu le plus tôt possible.

Avec la sortie officielle de Starfield, encore plus de joueurs devraient rejoindre le jeu, notamment ceux qui attendaient sa disponibilité sur Xbox Game Pass. Il est clair que l'attente pour Starfield a été grande et son lancement réussi démontre l'immense popularité des jeux de Bethesda.

Dans l'ensemble, le fait que Starfield ait atteint six millions de joueurs en si peu de temps témoigne de son large attrait et de l'enthousiasme suscité par sa sortie. Il sera intéressant de voir comment le nombre de joueurs continuera d’augmenter dans les semaines et les mois à venir.

