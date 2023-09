Projet Starfield HD retravaillé : une mise à niveau visuelle pour les joueurs sur PC

By

Le moddeur Halk Hogan, réputé pour ses impressionnants mods de texture, a pour objectif d'améliorer la qualité visuelle du prochain jeu de Bethesda, Starfield. Hogan a d'abord été reconnu pour son projet The Witcher 3 HD Reworked, qui a été si bien accueilli que CD Projekt RED a inclus une version du mod dans son édition Next-Gen. Il a également publié un mod similaire pour Cyberpunk 2077 plus tôt cette année.

Dans une récente vidéo YouTube, Hogan a partagé un aperçu du projet Starfield HD Reworked, présentant les améliorations massives de la fidélité graphique. Bien que la modification en soit encore à ses débuts, Hogan a laissé entendre que la première version serait bientôt disponible. Il a également mentionné que des travaux étaient en cours pour des versions améliorées de ses mods de texture pour The Witcher 3 et Cyberpunk 2077.

L'objectif du projet, comme toujours, est d'obtenir des textures et potentiellement des modèles de haute qualité à l'avenir, tout en garantissant de bonnes performances et une utilisation optimale de la mémoire vidéo. Les joueurs sur PC peuvent s'attendre à une expérience visuelle améliorée dans Starfield, grâce au dévouement de Hogan.

En attendant la sortie du mod de Hogan, les joueurs PC peuvent explorer d'autres mods existants qui améliorent les aspects visuels du jeu. Starfield de Bethesda, leur première nouvelle licence en 25 ans, a déjà attiré plus de six millions de joueurs, ce qui en fait leur lancement le plus réussi à ce jour.

