Starfield recevra le support officiel des mods en 2024

Selon Todd Howard, responsable du développement chez Bethesda, Starfield recevra un support officiel pour les mods en 2024. Bien qu'aucune date de sortie spécifique n'ait été fournie, Howard a laissé entendre que le support des mods sera probablement implémenté via le kit de création, qui était auparavant utilisé pour Fallout. 4 et The Elder Scrolls 5 : Skyrim.

La prise en charge des modules permet aux joueurs de modifier et de personnaliser le jeu, élargissant ainsi ses possibilités. Howard a mentionné : « Une fois les mods pris en charge, vous pourrez faire presque tout, comme dans nos jeux précédents. Le support des mods sera disponible l'année prochaine, et nous aimons aussi les mods, nous allons donc y aller à fond.

Les kits de création pour Fallout 4 et Skyrim ont fourni aux joueurs les mêmes outils que ceux utilisés par Bethesda pour créer les jeux. Cela a permis de développer plus facilement des mods plus avancés. Il est logique de supposer que la version Starfield du Creation Kit sera publiée un an après le lancement du jeu, à l'instar des délais de sortie de ses prédécesseurs.

Malgré l'absence de support officiel pour les mods, les joueurs ont déjà créé une variété de mods pour Starfield. Ceux-ci vont de créations originales et non conventionnelles à des ajouts plus pratiques, tels que le support DLSS et un curseur de champ de vision. Les joueurs ont même développé un mod pour remédier à ce que l'IGN a qualifié de système de gestion des stocks « incroyablement mauvais ».

Bien que l'installation de mods non officiels puisse désactiver les succès du jeu, des moddeurs dédiés ont trouvé des moyens de contourner cette limitation. Ils ont apporté des modifications pour restaurer la possibilité d'obtenir des succès même avec les mods installés.

Pour plus d'informations sur la façon d'installer des mods pour Starfield et d'autres aspects du jeu, IGN propose un guide Starfield complet. De plus, les fans peuvent explorer les nouveaux produits Starfield disponibles dans la boutique IGN.

Dans l'examen d'IGN, Starfield a reçu une note de 7/10, avec des éloges pour ses vastes quêtes de jeu de rôle et ses combats agréables. Malgré les défis rencontrés, l'attrait du jeu reste fort.

Définitions:

– Prise en charge des mods : une fonctionnalité qui permet aux joueurs de modifier et de personnaliser un jeu en ajoutant ou en changeant des éléments.

– Kit de création : un ensemble d'outils fournis par Bethesda qui permet aux joueurs de développer des mods en utilisant les ressources et les fonctionnalités du jeu.

Sources:

– Famitsu (Traduit par IGN)

- IGN