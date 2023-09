Mod Madness : libérer la créativité dans Starfield

En seulement une semaine depuis sa sortie, la communauté des moddeurs a déjà produit une gamme impressionnante de mods Starfield sur NexusMods. Bien que beaucoup de ces mods offrent des améliorations pratiques du gameplay et des améliorations visuelles, il existe également une délicieuse collection d'ajouts plus légers et fantaisistes au jeu.

Un mod remarquable est le Vasco Retexture créé par le moddeur Bulwarkhd. Ce mod transforme le robot compagnon de Starfield en nul autre que Thomas the Tank Engine. Attention cependant, car la vue d'un Thomas parlant peut être légèrement troublante, rappelant une création tordue de Frankenstein.

Un autre favori parmi les joueurs est le mod Garfield de J8oot. Ce mod transforme le menu principal en un hommage au chat orange amateur de lasagnes. Les rimes astucieuses du nom ajoutent une touche de charme supplémentaire à cette modification.

Les moddeurs ont également incorporé des personnages célèbres d'autres jeux vidéo dans Starfield. XDAEMONIUMX a créé un mod Isaac Clarke de la série Dead Space, intégrant parfaitement le personnage dans le récit minier de Starfield. ACACYN, d'autre part, a créé un mod Samus Aran qui permet aux joueurs d'incarner l'emblématique chasseur de primes combattant Metroid, avec un vaisseau personnalisé.

Les fans de PlayStation ont trouvé des moyens d’intégrer leur console bien-aimée dans Starfield, une exclusivité Xbox. Qu'il s'agisse de changer la lampe de poche pour afficher le logo PlayStation, de modifier les icônes des manettes ou d'ajouter une bannière "Playstation Exclusive" au message du jour, ces mods mettent en valeur le dévouement de la communauté des joueurs.

Pour les fans de l’équipe Xbox, il existe également des options. Modder Bub propose un mod qui supprime les animations répétitives de décollage, d'atterrissage et d'amarrage, ce qui permet une transition plus rapide vers de nouveaux emplacements. Bien que cela puisse améliorer la vitesse de jeu, certains joueurs affirment que cela brise l'immersion.

Ixion XVII a adopté une approche plus fantaisiste en défiant les lois de la physique, permettant aux joueurs de faire l'expérience d'une gravité plus faible, ce qui entraîne des vols sans fin propulsés par jetpack à travers les étoiles. De plus, Zzyxzz a créé un mod qui supprime la musique de combat, offrant une ambiance plus sereine et atmosphérique.

Enfin, en plus de ces mods amusants, les joueurs ont également rencontré quelques bugs amusants dans Starfield, comme c'est l'habitude dans les jeux de Bethesda. Pour un tour d’horizon de ces problèmes amusants, l’article de Victoria offre une lecture agréable.

Avec cette sélection croissante de mods, les joueurs de Starfield peuvent véritablement libérer leur créativité et adapter le jeu à leurs propres préférences, qu'il s'agisse d'ajouter des personnages célèbres, de peaufiner les mécanismes de jeu ou simplement d'injecter un peu de légèreté dans leurs aventures interstellaires.

Sources:

– Rempart (mod Vasco Retexture)

– J8oot (Mod Garfield)

– XDAEMONIUMX (mod Isaac Clarke)

– ACACYN (mod Samus Aran)

– Chachinito (mods Playstation)

– Bub (mode Animation)

– Ixion XVII (mod Gravité)

– Zzyxzz (mod Musique)

– L'article de Victoria sur les bugs de Starfield