Comprendre le système de compétences dans Starfield : un guide

Starfield, le jeu RPG très attendu de Bethesda, intègre un système de compétences principalement basé sur les statistiques et le hasard. Contrairement aux précédents jeux Bethesda, où la progression d'une compétence était basée sur l'exécution d'actions associées, Starfield oblige les joueurs à acheter des compétences spécifiques en utilisant des points de compétence avant de pouvoir s'améliorer dans ces domaines.

En commençant par un processus de création de personnage, les joueurs peuvent choisir parmi une variété d’arrière-plans biographiques offrant différents ensembles de compétences. Ces compétences sont débloquées grâce aux points de compétence gagnés en passant au niveau supérieur. Chaque compétence comporte quatre rangs, et pour progresser vers des rangs supérieurs, il faut relever des défis spécifiques liés à cette compétence.

Il est important de noter que certains défis ne peuvent être débloqués qu'une fois la compétence associée achetée. Cela signifie que les joueurs peuvent se retrouver à effectuer des activités sans progresser dans certains domaines de compétences. Pour optimiser le gameplay et le développement des compétences, il est recommandé de choisir un parcours et des compétences qui correspondent à votre style de jeu souhaité.

Il existe plusieurs compétences essentielles à envisager d’acquérir dès le début dans Starfield. Ceux-ci incluent l’haltérophilie, qui augmente la capacité de charge ; Le bien-être, qui garantit plus de santé ; Le commerce, qui améliore les prix d'achat et de vente ; Persuasion, qui augmente les chances de persuader les PNJ ; Scavenging, qui améliore la découverte d'objets ; Balistique ou Lasers, qui augmentent les dégâts avec des types d'armes spécifiques ; et diverses certifications d'armes.

D'autres compétences importantes incluent la médecine pour augmenter l'efficacité des objets de guérison, l'arpentage pour des capacités d'analyse améliorées, la formation Boost Pack pour améliorer les performances du jetpack et la sécurité pour pirater les verrous avancés.

Bien que les compétences mentionnées couvrent une gamme d'activités couramment rencontrées dans le jeu, il convient de noter que certaines compétences peuvent progresser simultanément. Par exemple, les compétences de combat nécessitent souvent de tuer des ennemis, ce qui peut entraîner des dégâts. Ceci, à son tour, peut contribuer à la progression des compétences en matière de bien-être ou de médecine. De même, des compétences telles que la récupération, l'haltérophilie et le commerce peuvent entrer en synergie, car le pillage, le transport de matériaux et leur vente à des vendeurs peuvent tous permettre de progresser dans les défis.

Dans Starfield, il n'y a pas de plafond de niveau, ce qui permet aux joueurs de continuer à progresser même à des niveaux plus élevés. Bien que la respec ne soit pas possible, la possibilité d'optimiser chaque compétence offre la flexibilité nécessaire pour expérimenter différents styles de jeu.

En conclusion, comprendre le système de compétences de Starfield est crucial pour un développement efficace du personnage. En choisissant soigneusement les compétences qui correspondent à votre style de jeu et en relevant régulièrement des défis, vous pouvez créer un personnage complet, prêt à relever les défis de la galaxie.

