Comprendre le système de compétences dans Starfield

Starfield, en tant que jeu de rôle (RPG), repose fortement sur les statistiques et le hasard. Presque toutes les actions du jeu, qu'il s'agisse de combat, de persuasion, d'artisanat ou de crochetage, sont régies par un système mathématique. Contrairement aux précédents jeux Bethesda, où la progression d'une compétence était basée sur la simple réalisation d'actions associées, Starfield oblige les joueurs à acheter des compétences spécifiques en utilisant des points de compétence afin de s'améliorer dans ces domaines.

Au début, comprendre le fonctionnement du système de compétences n’est peut-être pas tout à fait évident. Certains défis du jeu nécessitent que les joueurs effectuent certaines tâches un certain nombre de fois, mais si la compétence correspondante n'a pas été débloquée, la progression vers ce défi ne sera pas réalisée. Cela peut conduire à faire tourner les roues sans réellement progresser dans un domaine d’expertise particulier.

Lors de la création d’un nouveau personnage, les joueurs ont accès à trois compétences en fonction du contexte biographique qu’ils ont choisi. Vous avez le choix entre différents arrière-plans, chacun offrant un ensemble de compétences qui correspondent à différents styles de jeu. Les points de compétence sont gagnés à chaque fois qu'un joueur monte de niveau et peuvent être utilisés pour débloquer le premier rang d'une compétence. Un investissement supplémentaire en points de compétence débloque des rangs supplémentaires, chacun avec son propre défi qui doit être relevé pour progresser davantage.

Chaque compétence de Starfield peut être améliorée via quatre rangs, chaque rang nécessitant la réalisation d'un défi spécifique. Une fois le défi terminé, un autre point de compétence peut être dépensé pour débloquer un nouveau rang, améliorant ainsi la compétence et proposant un nouveau défi.

Le menu Compétences du jeu indique quelles compétences sont prêtes à être classées par scintillement. Bien qu'il soit conseillé de choisir des compétences qui correspondent au style de jeu souhaité, plusieurs compétences sont bénéfiques quel que soit le build. Certaines compétences progressent grâce à des activités courantes, comme tirer sur des ennemis avec un type d'arme spécifique, tandis que d'autres nécessitent des actions plus intentionnelles, comme le crochetage.

Compétences essentielles à Starfield

Qu'elles soient obtenues grâce à l'expérience du personnage ou débloquées à l'aide de points de compétence, les joueurs devraient envisager d'acquérir plusieurs compétences essentielles dès le début. Ceux-ci inclus:

Haltérophilie : Permet de transporter plus d’objets ; les défis impliquent de transporter un certain pourcentage de la masse totale pendant la course. Bien-être : accorde une santé supplémentaire ; les défis impliquent l’utilisation d’objets de guérison. Commerce : permet d'acheter à des prix inférieurs et de vendre à des prix plus élevés ; les défis impliquent de vendre un nombre spécifique d’articles. Persuasion : augmente les chances de réussir à persuader les personnages non jouables (PNJ) ; les défis impliquent de réussir des tâches de persuasion. Récupération : augmente la probabilité de trouver divers objets dans le monde du jeu ; les défis impliquent le pillage des conteneurs. Balistique ou lasers : améliore les dégâts causés par des types de munitions spécifiques, qu'il s'agisse de projectiles ou d'armes laser ; les défis consistent à tuer des ennemis avec le type de munitions correspondant. Certification d'arme : choisissez parmi la certification de pistolet, de carabine, de fusil de chasse, d'armes lourdes ou de tireur d'élite pour augmenter les dégâts avec le type d'arme sélectionné ; les défis consistent à tuer un certain nombre d'ennemis avec le type d'arme choisi. Médecine : Augmente l’efficacité des objets de guérison ; les défis impliquent l’utilisation d’objets de guérison lorsque vous êtes blessé. Arpentage : améliore le niveau de zoom du scanner et permet de numériser des objets à de plus grandes distances ; les défis impliquent l’analyse de ressources, de flore et de faune uniques. Formation Boost Pack : améliore le rendement énergétique du jetpack ; les défis consistent à utiliser le boost pack un certain nombre de fois au combat. Sécurité : permet le piratage des verrous avancés et augmente le nombre de tentatives automatiques disponibles ; les défis impliquent de crocheter un nombre spécifique de serrures.

Ces compétences couvrent diverses activités auxquelles les joueurs sont susceptibles de participer pendant le jeu, comme tuer des ennemis et piller des conteneurs. Certaines compétences sont en synergie les unes avec les autres, permettant aux joueurs de progresser simultanément dans plusieurs compétences. Par exemple, les compétences de combat nécessitent souvent de tuer des ennemis, ce qui peut entraîner des dégâts. En combinaison avec des compétences de bien-être ou de médecine, qui s'améliorent lors de la guérison, les joueurs peuvent progresser dans plusieurs compétences en participant à des combats.

D'autres compétences, telles que la récupération, l'haltérophilie et le commerce, se complètent. En pillant, en transportant des matériaux excédentaires, puis en les vendant, les joueurs peuvent progresser simultanément dans plusieurs défis. Des compétences telles que la furtivité et le crochetage progressent également pendant le jeu, permettant aux joueurs de gagner des points de compétence tout en volant des objets.

Dans Starfield, il n’y a pas de niveau maximum, bien que la progression ralentisse aux niveaux supérieurs. Les joueurs ne peuvent pas respecifier leurs compétences, mais comme il est possible de maximiser chaque compétence, les joueurs ont la liberté d'essayer différentes compétences sans se soucier de faire un choix permanent. Plus de points de compétence peuvent être gagnés au fur et à mesure que le jeu progresse, offrant ainsi la possibilité d'explorer différents styles de jeu.

