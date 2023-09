Starfield : Un guide pour crocheter des serrures avec Digipicks

Bethesda a apporté un changement significatif aux mécanismes de crochetage pour son prochain jeu Starfield. Finis les verrous à goupille et à goupille traditionnels auxquels nous nous sommes habitués dans leurs RPG. Au lieu de cela, ils ont introduit de nouveaux digilocks sophistiqués. Si vous avez du mal à vous adapter à cette nouvelle méthode de déverrouillage des portes et de vol d'objets de valeur, ne vous inquiétez pas. Nous avons un guide rapide pour vous aider.

Comment crocheter les serrures

Dans Starfield, le crochetage consiste à insérer des clés dans des serrures circulaires comportant un certain nombre d'espaces que vous devez combler à l'aide de la bonne clé. Votre écran affiche les touches disponibles sur le côté droit, chacune avec un nombre différent de broches. Sur la gauche, vous verrez la serrure elle-même, avec des serrures plus complexes ayant plus d'anneaux à manipuler que les plus simples.

Pour faciliter le crochetage, il est recommandé de se concentrer sur l’amélioration de vos compétences de sécurité dès le début du jeu. Cela entraînera la surbrillance des verrous en bleu lorsque vous survolerez les clés qui leur correspondent. De cette façon, vous pouvez facilement identifier quelles clés fonctionnent pour chaque niveau d’anneaux de la serrure.

Lorsque vous essayez de crocheter une serrure, vous pouvez trouver des clés qui ne correspondent qu'à un seul niveau ou niveau de la serrure, tandis que d'autres peuvent fonctionner sur plusieurs niveaux. Votre objectif est de faire pivoter et d'insérer les clés pour combler tous les vides et supprimer progressivement les calques.

Crocheter des serrures dans Starfield nécessite plus de réflexion et de planification que les serrures à gorge traditionnelles des précédents jeux Bethesda. N'utilisez pas les clés dont vous aurez besoin plus tard simplement parce qu'elles correspondent au calque sur lequel vous vous trouvez actuellement. Il est préférable de commencer avec des touches comportant plus de broches, car elles ont souvent des dispositions plus spécifiques. Les clés avec moins de broches ont une gamme d'applications plus large.

Si vous rencontrez un verrou expert, prenez le temps de parcourir les clés disponibles et de les faire pivoter pour les mettre en place. Notez quelles clés correspondent à chaque couche avant de vous engager à les mettre en place. Si vous faites une erreur, vous pouvez revenir sur vos pas à travers les couches si vous disposez de digipicks de rechange. Cependant, avec de la patience et une réflexion approfondie, vous devriez être en mesure de déverrouiller la plupart des verrous sans avoir besoin de revenir en arrière.

Enfin, un conseil utile consiste à économiser les déchets. Avant d'essayer de choisir un coffre de niveau maître ou une porte que vous souhaitez vraiment ouvrir, sauvegardez votre partie. De cette façon, vous pouvez recharger si vous vous trompez. Même si cela peut ressembler à de la triche, dans l’immensité de l’espace, personne ne peut vous entendre tricher.

Où trouver des Digipicks

Les Digipicks peuvent être trouvés dans tout Starfield. Ils sont dispersés dans les bases et les campements ennemis et peuvent également être obtenus en pillant les cadavres ennemis. De plus, si vous possédez des compétences en matière de vol à la tire, vous pouvez acquérir des digipicks auprès d'ennemis vivants. De plus, les vendeurs proposent des digipicks à l’achat, généralement pour 35 crédits. Il est conseillé de s'approvisionner en digipicks afin d'en avoir toujours quelques-uns sous la main. Vous ne voudriez pas tomber sur un coffre de maître verrouillé au fond d'un donjon sans moyen de l'ouvrir.

Sources : Aucune.