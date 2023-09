Le nouveau RPG spatial Starfield présente le personnage populaire Sam Coe

Sam Coe, le personnage compagnon bisexuel du RPG spatial Starfield de Bethesda, est rapidement devenu un favori parmi les joueurs. Interprété par le doubleur Elias Toufexis, Sam Coe se démarque par son ambiance de cow-boy bourru et sa voix distinctive. Toufexis, connu pour ses rôles d'Adam Jensen dans les jeux Deus Ex et de L'ak dans Star Trek : Discovery, a apporté sa contribution créative au développement de Sam Coe, faisant de lui un personnage complet et auquel on peut s'identifier. Malgré les réactions négatives de certains joueurs conservateurs, Toufexis a fièrement dépeint Sam Coe comme bisexuel, soulignant l'importance de la diversité et de la représentation dans les jeux. Les options romantiques du personnage sont ouvertes aux joueurs de tout genre. Toufexis a également révélé qu'il adorait Sam Coe depuis le début, car le personnage présentait de nombreuses similitudes avec lui-même.

Toufexis a également partagé ses réflexions sur l'impact potentiel de l'IA sur l'industrie du doublage. S’il estime que l’IA ne peut pas remplacer entièrement les acteurs réels, il reconnaît qu’elle pourrait supprimer certains rôles et opportunités d’emploi. Avec sa voix distinctive et ses performances emblématiques comme Sam Coe, Toufexis estime que les grands rôles resteront probablement à l’abri de la réplication de l’IA. Il souligne toutefois l'importance de protéger les moyens de subsistance des acteurs et de s'opposer à l'utilisation non autorisée de leur voix à des fins lucratives ou promotionnelles. Dans l’ensemble, Toufexis reste optimiste quant au fait que les gens continueront à apprécier et à rechercher l’authenticité du jeu d’acteur réel par rapport aux voix générées par l’IA.

**Définitions :**

– RPG : Jeu de rôle

– Personnage compagnon : personnage non-joueur (PNJ) qui peut rejoindre le joueur en tant que compagnon et fournit souvent un soutien ou un scénario supplémentaire dans un jeu.

– Doubleur : un artiste qui prête sa voix à des personnages de jeux vidéo, d'animations et d'autres formes de médias.

– Bisexuel : Attiré aussi bien par les hommes que par les femmes.

– Backlash : réaction négative ou hostile.

– Représentation : représentation d'un large éventail d'individus ou de groupes dans des médias, tels que des jeux, pour refléter et inclure différentes identités et expériences.

