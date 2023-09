Le support officiel des mods arrive sur Starfield en 2024, confirme Todd Howard

By

Dans une récente interview avec Famitsu, Todd Howard, réalisateur et producteur exécutif de Bethesda Game Studios, a révélé que le support officiel des mods, connu sous le nom de Creation Kit, arrivera sur Starfield l'année prochaine.

La prise en charge des mods est une fonctionnalité populaire dans les jeux Bethesda récents, tels que Skyrim et Fallout 4, permettant aux joueurs de créer et d'installer facilement des mods sur les versions PC et console des jeux. Cependant, les détails sur la prise en charge des mods par Starfield étaient rares jusqu'à présent.

Lorsqu'on lui a demandé ce que les joueurs pouvaient attendre des mods dans Starfield, Howard a mentionné avec désinvolture que le support des mods serait disponible en 2024, déclarant : « Nous l'adorons aussi, nous allons donc le faire en grand. »

Bien que l'on ne sache pas exactement ce que « faire en grand » signifie exactement, le commentaire de Howard suggère que Bethesda a des projets ambitieux pour la prise en charge des mods dans Starfield. Dans les jeux précédents, la prise en charge des mods permettait aux joueurs de créer des expériences uniques, allant de la transformation de dragons en monstres Macho Man Randy Savage dans Skyrim à l'ajout d'options de dialogue dans Fallout 4.

Alors que les fans attendent avec impatience le support officiel des mods pour Starfield, plus de détails devraient être révélés à l'avenir. En attendant, les joueurs peuvent explorer le cosmos sans mods ou consulter le Guide stratégique Starfield pour obtenir de l'aide.

Source : entretien de Todd Howard avec Famitsu

Histoires connexes:

– Prise en charge du mod Bethesda Creation Kit disponible sur Starfield en 2024

– Todd Howard partage ses plans pour le support officiel des mods dans Starfield