Comment construire des avant-postes dans Starfield : un guide pour rassembler des ressources

Construire des avant-postes dans Starfield est un mécanisme crucial qui permet aux joueurs de rassembler des ressources en masse, qui peuvent ensuite être utilisées pour fabriquer des objets et des améliorations au cours de leur aventure. Dans Starfield, les joueurs ont la liberté de créer des avant-postes n'importe où dans l'univers, faisant passer la fonctionnalité de construction de base de Fallout 4 au niveau supérieur. Bien que le jeu ne fournisse pas de long didacticiel sur la façon de construire des avant-postes, il s'agit d'un mécanisme extrêmement utile qui permet aux joueurs d'acquérir une grande quantité de ressources sans dépenser leurs crédits.

Pour commencer à construire un avant-poste dans Starfield, les joueurs doivent ouvrir leur scanner et sélectionner l'option « Avant-poste ». Cela affichera une image fantôme de l'avant-poste, indiquant où il peut être construit. Le coin supérieur droit de l'écran fournira un menu répertoriant les ressources disponibles à proximité, et les joueurs doivent viser à rassembler autant de ces ressources que possible (visez-en au moins quatre). Une fois qu'un emplacement approprié a été trouvé, l'avant-poste peut être placé.

Après avoir placé l’avant-poste, les joueurs entreront en mode construction. Il est recommandé de passer à une vue aérienne de la zone pour une meilleure visibilité. En mode construction, les joueurs devront construire des extracteurs, des unités de stockage et des alimentations électriques. Les extracteurs doivent être placés sur les veines de ressources trouvées sur le terrain, et les joueurs doivent viser à en intégrer le plus possible dans une zone donnée. Les unités de stockage doivent être construites en fonction du type de ressources extraites – solides, liquides ou gazeuses. Les extracteurs doivent être connectés aux unités de stockage, et cela peut être fait en survolant l'extracteur, en sélectionnant « Créer un lien de sortie » et en faisant glisser la ligne rouge vers le conteneur de stockage approprié. Enfin, des sources d'énergie, telles que des panneaux solaires ou des générateurs alimentés, sont nécessaires pour alimenter les extracteurs.

Bien qu’il n’existe pas de « meilleur » emplacement absolu pour construire des avant-postes dans Starfield, il est recommandé de construire plusieurs avant-postes sur différentes planètes pour maximiser les avantages de cette mécanique. Avant de créer des avant-postes, les joueurs doivent scanner les planètes pour déterminer leurs ressources disponibles. Les planètes dotées de cinq ressources ou plus méritent d’être étudiées. Certaines planètes recommandées pour la construction d'avant-postes incluent Jemison, qui offre de l'eau, du chlore, du plomb, de l'argon et des chlorosilanes ; Kreet, qui propose de l'eau, de l'hélium-3, du fer, du plomb, de l'argon, des alcanes, de l'argent et du néon ; Zamka, qui propose de l'eau, de l'hélium-3, du cuivre, du nickel, du fer, de l'uranium, du cobalt et du vanadium ; et Maheo 2, qui propose de l'eau, de l'hélium-3, du cuivre, du fer, du plomb, des alcanes, des tétrafluorures et de l'ytterbium – une ressource rare et précieuse trouvée sur seulement 34 planètes et lunes du jeu.

Dans l’ensemble, construire des avant-postes dans Starfield est un moyen gratifiant et efficace de rassembler des ressources et d’améliorer le gameplay. En sélectionnant stratégiquement des emplacements et en construisant correctement des extracteurs, des unités de stockage et des alimentations électriques, les joueurs peuvent garantir un approvisionnement constant en ressources précieuses tout au long de leur aventure.

